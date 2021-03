Christian Nodal y Los Plebes del Rancho se unen para cantar a Ariel Camacho

Miami, 5 mar (EFE News).- El cantautor mexicano Christian Nodal y el grupo Los Plebes del Rancho estrenan este viernes el tema "2 veces", el primer sencillo del disco sorpresa en homenaje al artista de música sierreña Ariel Camacho, quien falleció en un accidente de tránsito en 2015 cuando apenas tenía 22 años.

"Yo me comencé a interesar en el regional mexicano gracias a Ariel Camacho y esta es una forma de pagarle la gran influencia que él y Los Plebes han tenido en mi carrera. Si no fuera por ellos no estaría aquí", afirmó Nodal en una entrevista con Efe, en la que también participaron Johnny Cortés, César Sánchez e Israel Meza, actuales integrantes de Los Plebes del Rancho, el grupo fundado por Camacho.

El álbum está compuesto de 10 canciones que Camacho interpretó con su grupo Los Plebes del Rancho al inicio de su carrera y "que no llegaron a ser tan populares". El tema número 11 es justamente el primero en salir al mercado, compuesto por el propio Nodal y su habitual colaborador Édgar Barrera.

"Quedó una chulada. Es una fusión muy linda del mariacheño de Christian y nuestro sierreño", afirmó Cortés.

"2 veces" es una canción de desamor que promueve la autoestima. En vez de los usuales insultos a la ex, el tema resalta el valor del hombre que termina con ella porque no le valora a él, ni a su amor.

Decidieron incluirlo porque "tiene el estilo de las canciones románticas que cantaba Ariel", indicó Nodal, quien recordó que el apodo del artista era "El rey de corazones".

El resto los temas del disco en honor a Camacho sigue la misma tónica, aunque según los artistas se acercan más al sonido original de Camacho y Los Plebes, que se enfocaban en el estilo sierreño.

Se trata de un subgénero de la música norteña cuyos instrumentos son principalmente de cuerda y se llama así porque son los instrumentos que eran más fáciles de transportar por las montañas del norte de México.

EL ALUMNO SUPERA A LOS MAESTROS

Nodal asegura que la muerte en un accidente automovilístico en febrero de 2015 en México fue muy dura: "Me pegó como si fuese alguien de mi familia".

Fue entonces cuando decidió explorar los ritmos del regional mexicano y una vez que se decidió a cantar tuvo los mejores maestros, a los propios integrantes de Los Plebes del Rancho, a los que llegó a conocer gracias a su padre, el productor de música Jaime González, era muy cercano a los artistas norteños.

"Ellos son prácticamente mis padrinos, fueron los que me enseñaron a montarme en un escenario. Me siento muy agradecido con ellos", agregó.

Pero además, Ariel Camacho y Los Plebes le permitieron soñar con ser famoso sin necesitar una gran banda atrás. "Sin ellos yo no estaría aquí", aseguró.

Los Plebes se ríen y afirman que les "encanta" lo que hace Nodal y "lo lejos que ha llegado" y se declaran "orgullosos de cómo ha puesto en alto el nombre de México".

Con sus tres discos de estudio, Nodal tiene tres Premio Lo Nuestro a artista de regional mexicano del año y la misma cantidad de Latin Billboards con la misma distinción. Además, ha ganado tres Latin Grammys. Todo apenas desde el 2017.

DE 22 a 22

Los artistas insistieron en que es "casualidad total" que se diera la oportunidad de grabar un disco entre Nodal y Los Plebes justo cuando el primero tiene la misma edad que tenía Camacho al morir.

"Este es un proyecto que se pudo hacer porque hay pandemia. No hay giras, hay tiempo para soñar y hacer este tipo de cosas", explicó el artista, quien también prepara su cuarto disco y nuevas colaboraciones.

También es azar que la voz de los dos los haga sonar mayores a su edad, incluso desde el final de la adolescencia.

"Por eso Christian suena perfecto interpretando estas canciones. La gente se va a impactar", prometió Cortés.

Las carcajadas abundaron al recordar las sesiones de grabación, "que se hicieron rápido. Grabamos el disco en tres o cuatro días", dijo Nodal.

Las canciones fueron acompañadas por músicos en vivo y, aunque se declararon artistas "serios", nadie llegó a negar que las voces y los momentos fueron engrasados por unos cuantos "tequilazos".

Además de la bendición de Ariel Camacho, pues aunque todos aseguraron no ser supersticiosos o creer en fantasmas, sí reconocieron que sintieron la presencia del artista a "quien seguimos extrañando".