Zar contra la pandemia en México dice que está "casi totalmente recuperado"

México, 8 mar (EFE).- El subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, informó este lunes que está "casi totalmente recuperado" y espera reintegrarse a sus actividades esta semana.

"A ver si esta semana ya me reintegro. Solo me falta salir negativo en la prueba de control para asegurar que no contagio. El viernes aún salió positivo", dijo en un mensaje al diario mexicano Milenio.

"Básicamente él está estable. Ya no tiene ningún signo ni síntomas de enfermedad activa", informó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, en la conferencia de prensa diaria del reporte técnico del coronavirus.

"Seguramente él será quien no esté dando a conocer en las siguientes horas la evaluación médica que tuvo este día y determinar cuándo puede incorporarse a sus actividades cotidianas", añadió.

El funcionario dijo que los síntomas que López-Gatell manifiesta en esta etapa "son los congruentes a un síndrome postcovid, cuando la persona ya está en una fase de recuperación".

Explicó que en esta fase "muchas veces la fatiga y el cansancio todavía están presentes por todo el esfuerzo que el organismo tuvo que desarrollar, el sistema inmunológico tuvo que emprender para poder combatir y vencer a la enfermedad".

El funcionario encargado de la estrategia para combatir y atender la pandemia por covid-19 en México dio positivo al virus el sábado 20 de febrero.

Tras su contagio, López-Gatell cumplió una estancia de hospitalización de cinco días en la que recibió oxígeno suplementario debido a una baja en sus niveles y tratamiento antiinflamatorio y posteriormente regresó a su casa.

Este lunes, México reportó 319 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 190.923 fallecimientos, informó la Secretaría de Salud.

Además, se reportaron 1.877 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 que hacen un total de 2.130.477 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.