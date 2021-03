Sandra Cisneros, Premio Fuller del Salón Literario de la Fama de Chicago

Chicago (IL), 9 mar (EFE News).- El Salón Literario de la Fama de Chicago anunció este martes que el otorgará este próximo sábado el Premio Fuller a la autora mexicoamericana Sandra Cisneros por su trayectoria y logros literarios de toda una vida.

Cisneros, de 66 años de edad, es la autora de la popular novela "La casa en Mango Street", la cual, desde su publicación en 1984, ha vendido mas de seis millones de copias y ha sido calificada como un libro requerido en múltiples espacios educativos, incluyendo escuelas secundarias y universidades del país.

La novela trata de una adolescente hispana en Chicago llamada Esperanza Cordero, a quien la novela sigue a través de viñetas por todo un año en su vida. La joven sueña con escapar de su barrio hispano pobre y violento.

Otros libros de esta autora incluyen la novela "Caramelo", sobre sus raíces en la Ciudad de México, y el libro de cuentos cortos "Woman Hollering Creek and Other Stories".

Además, la autora ha producido varios libros de poesía, el género en el cual ella empezó su carrera después de graduarse del Taller de Escritores de la Universidad de Iowa, en Iowa City, en 1977.

Su obra más reciente es el libro de ensayos titulado "A House of My Own: Stories from My Life", el cual se publicó en 2015.

A través de su trayectoria Cisneros ha recibido varios premios como un testimonio a su talento. Estos incluyen el premio American Book Award; una beca de la McArthur Foundation; la presea Literaria Lannan y el premio Anisfield-Wolf en la rama de la ficción.

Cisneros nació en Chicago en 1954 y es la única mujer en una familia de seis hermanos. Sus padres fueron Alfredo Cisneros del Moral, un inmigrante de la Ciudad de México; y Elvira Cordero Anguiano, una mexicoamericana nacida en Chicago.

Aunque nacida en esta ciudad, Cisneros siempre ha tenido una relación de amor y odio con esta metrópoli donde inicio su carrera literaria.

Pronto después de la publicación de "La casa en Mango Street", Cisneros se mudo a San Antonio, y después de escribir varios libros en Texas, decidió en 2013 mudarse a San Miguel de Allende, en México, lugar de donde eran sus ancestros.

Los copatrocinadores del premio Fuller además del Salón Literario de la Fama de Chicago son el American Writers Museum y el Museo Nacional de Arte Mexicano.

La presentación virtual del galardón será en la tarde de este próximo sábado a través de la plataforma Zoom y es abierto al público.