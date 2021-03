El argentino Larcamón indiferente a ser con 36 el técnico más joven en México

Puebla (México), 9 mar (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón se declaró este martes indiferente al hecho de ser, con 36 años, el entrenador más joven entre los 18 que disputan el torneo Clausura mexicano.

"No veo los medios porque siento que no debo basar mi opinión en lo que se diga y no tengo registro respecto a los prejuicios de fracaso por ser el entrenador más joven en la Liga", afirmó el técnico del Puebla.

En la Liga mexicana sólo dos entrenadores tienen menos de 40 años entre los dieciocho equipos participantes: el uruguayo Paulo Pezzolano del Pachuca, de 37, y Larcamón con 36.

Larcamón llegó al Puebla para el Clausura 2021. Un año antes dirigía al Curicó Unido.

Cumplidas diez jornadas del Clausura, Larcamón tiene al Puebla en el sexto puesto con 16 puntos, a dos unidades de los primeros cuatro lugares que dan boleto directo a la fase final por el título.

"Llevamos unas buenas diez fechas, pero no se ha logrado nada aún. Quedan siete jornadas para cerrar la clasificación en el mejor puesto posible para luego encarar esa fase final en la que debemos ser competitivos e inteligentes para trascender", subrayó.

Dijo que su equipo no puede perder de vista la humildad en el trabajo diario para mantenerse en la línea de resultados que llevan.

"La forma de mantener el foco en la tarea está en el día a día dentro del club. Necesitamos mesura y humildad para seguir en esta línea futbolística que nos ha llevado a hilvanar estos buenos resultados", dijo.

"Yo soy la cara visible de este equipo y la construcción que quiero lograr está en mi capacidad para llevar adelante este proceso. Es la fórmula que encuentro, así lo plantee desde el primer día".

En la undécima jornada el Puebla recibirá al Atlas, este viernes.