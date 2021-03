Humbe muestra el álbum "Entropía" como su "carta de presentación musical"

México, 19 mar (EFE).- Cuando Humberto Rodríguez Terrazas, Humbe, tenía nueve años, tuvo que aprender a tocar el piano como castigo de alguna travesura infantil. Este castigo se convirtió en su forma de vida y ahora, a los 20, el mexicano lanza su carta de presentación musical: "Entropía".

"Es el castigo al que mayor provecho le he sacado", dice convencido el cantante de "Te conocí en Japón" en entrevista con Efe.

"No me acuerdo qué hice pero mi papá me dijo que mi castigo era tocar el piano. A las dos horas ya me había aprendido la canción de Journey 'Don't Stop Believing' y mis papás se volvieron locos", recuerda.

No solamente sus papás enloquecieron con el talento del cantante de Monterrey, pues él mismo vivió ese sentimiento pero con la música y desde entonces no lo ha dejado.

Humbe no es "el tipo de artista que nada más va al estudio, graba y se va", a él le gusta tener el control de la situación pero, sobre todo, aprender del trabajo de quienes hacen posible su sueño.

A los 16 años el músico grabó su primer disco, "Sonámbulo" (2017), y según explica se trató de un trabajo realizado de forma independiente.

Para 2020 presentó su EP "Soy Humbe", en coautoría con varios compositores, y hace unos cuantos días presentó "Entropía", su más reciente material.

Es este último al que considera su "carta de presentación musical" y el trabajo del que más orgulloso se siente.

"Es un álbum totalmente mío. A mi mamá le digo que este disco es lo que debemos enseñar cuando queremos presentar el proyecto", asegura.

De "Sonámbulo" a "Entropía", la evolución interpretativa, sonora e identitaria es innegable.

"Me he enfocado en desarrollarme musicalmente pero también como persona. Creo que eso es fundamental y 'Entropía' se trata de eso, del caos, de la evolución y cómo podemos crecer a partir del caos", apunta.

TAMBIÉN PRODUCTOR

El disco es además su primer trabajo como productor, aunque nunca ha estudiado para hacerlo, y es resultado del encierro involuntario que trajo 2020 y que lo concentró a hacer lo que le hace más feliz: componer y hacer música.

"Me lancé a comprar todas las cosas que necesitaba para producir y me aventé (lancé) a producirlo a la brava. No hay forma de aprender si no te atreves. Aprendí como se pudo y creo que cada sonido y cada momento y sonido en el disco es correcto. No sabía lo que hacía la mitad del tiempo", dice, honesto.

Su trabajo conectó inmediatamente con el público de redes sociales, que usó varias de las canciones del disco para hacer videos en Tik Tok.

Pero no solamente llamó la atención de la gente en general, sino que su música llegó a los oídos de Sony Music México, con la que firmó contrato recientemente.

"La firma con Sony se dio después de la producción del álbum. Fue una sorpresa. Volaron a Monterrey para hablar conmigo y aquí estamos haciendo nuevas cosas", dice Humbe, quien confiesa que ya comenzó las grabaciones de un nuevo material.

La parte visual corrió a cargo del artista Arturo Platas y es el responsable del video de "El poeta", que será su próximo lanzamiento.

Es precisamente esa canción una de las más populares del cantante y con ella manda un mensaje de conciencia sobre las cosas que verdaderamente importan en la vida.

En su canción "2021" muestra una plática consigo mismo en la que se plantea sus mayores miedos y una crítica a "una sociedad superficial a la que solo le importa su físico".

Finalmente, el músico, que asegura tener más de 1.000 canciones propias en su repertorio, no puede esperar para seguir creando música nueva. "Espero en Dios poder sacar otro disco este año", confiesa.