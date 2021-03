Zverev derrota a Koepfer y accede a la final en Acapulco

Contenido relacionado

Zverev reconoce que Koepfer le hizo pasar por momentos difíciles en Acapulco

Acapulco (México), 19 mar (EFE).- El alemán Alexander Zverev, séptimo en el ránking de la ATP, reconoció este viernes que su compatriota Dominik Koepfer le hizo pasar por momentos difíciles en las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

"Dominik es un jugador duro de vencer, él mostró que puede jugar muy bien en este nivel y hoy no hizo un mal partido, me hizo pasar momentos difíciles", dijo en rueda de prensa tras derrotar a Koepfer y acceder a la final del Abierto Mexicano, un torneo ATP 500.

Para vencer a la raqueta número 71 del mundo, Zverev, segundo favorito en Acapulco, tuvo que remontar en el segundo set para ganar el duelo por 6-4, 7-6(5).

Zverev, de 23 años, disputará el sábado su segunda final en el Abierto Mexicano. En 2019 cayó en el balneario mexicano ante el australiano Nick Kyrgios.

"Muchas cosas han pasado desde mi última final en Acapulco, soy dos años mayor, pero sigo teniendo la misma meta que entonces, ganar los mejores torneos en el mundo y éste es definitivamente uno de ellos", expresó el alemán.

Alexander Zverev se enfrentará al ganador de la semifinal entre el italiano Lorenzo Musetti y el primer clasificado del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas. "Estoy emocionado por la final de mañana, sé que será difícil con cualquier rival al que me encuentre. Acapulco es un torneo en el que he dicho que quiero hacerlo bien y mañana voy a probarlo", señaló.

El tenista europeo negó que vaya a hacer una preparación diferente para disputar su novena final en la ATP.

"Me preparo para una final igual que para cualquier otro partido. Me lo tomaré seriamente, sabiendo que el oponente será uno de los que mejor lo han hecho en el torneo y que no son partidos fáciles", confesó.

El Abierto Mexicano de Tenis reparte una bolsa de premios de 1.204.960 dólares (1.012.133 de euros al cambio) y transcurre en cancha dura.