El español Díaz busca desarrollar un 'estilo europeo' en la liga de desarrollo de la NBA

México, 27 mar (EFE).- El técnico español Ramón Díaz aseguró este sábado tener como meta que los Capitanes de Ciudad de México, equipo al que entrena, desarrollen un estilo de juego europeo en la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA en la cual debutará en octubre.

"Me atrevería a decir que Capitanes será el equipo más europeo de la G-League. Queremos desplegar un juego dinámico, donde seamos agresivos en defensa, intentemos asfixiar a los equipos contrarios y eso nos permita hacer un juego dinámico en ataque, con muchos jugadores en transición, que nos den opciones de tiro o ventajas para anotar con facilidad", explicó a Efe.

Díaz fue confirmado en enero como el técnico que comandará el debut de Capitanes en la G-League, la primera franquicia que no es ni de Estados Unidos o Canadá que jugará en esa Liga.

Con ello, la directiva de los Capitanes ratificó el proyecto del español con el equipo capitalino, con el que en tres años alcanzó dos finales en la Liga mexicana.

Díaz reconoció que el baloncesto estadounidense es diferente al que ha dirigido en España o México, pero desde hace más de un año se ha preparado para tener una buena primera temporada.

"Llevo más de un año trabajando, pensando que íbamos a participar desde la temporada anterior. Lo primero que hicimos fue un análisis de cómo se jugaba en la G-league, no solo de ver vídeos, sino analizar datos para que nos den formas de jugar, parámetros que son importantes en el baloncesto actual" añadió Díaz.

Después de hacer el análisis del juego estadounidense, Díaz y su cuerpo técnico realizaron una lista de entre 70- 80 jugadores que les ayudarán a desplegar el juego europeo que pretenden.

"Queremos que por lo menos hayan entre dos a cuatro jugadores que hayan estado antes en Capitanes, mexicanos que estén en el extranjero y jugadores jóvenes latinoamericanos que puedan estar en un mediano plazo en la NBA", señaló.

Díaz reveló que se ha apoyado en su compatriota Jordi Fernández, quien dirigió en la G-League y que actualmente forma parte del cuerpo técnico de Mike Malone en los Nuggets de Denver de la NBA.

"Desde el día 1 me puse en contacto con Jordi, le expliqué del proyecto y me está ayudando, nos escribimos por WhatsApp. La principal enseñanza que me han dejado sus charlas son tranquilidad, de que aunque sea un tiempo corto de pretemporada, se puede meterle a los jugadores lo conceptos de forma paulatina", señaló.

Díaz tiene como meta a mediano plazo consolidar el proyecto de Capitanes en la G-League para que con esa base se conviertan en un equipo de NBA y él en el primer español en estar en los banquillos del mejor baloncesto del mundo.