Vilda mantiene el bloque para amistosos contra Países Bajos y México

Madrid, 29 mar (EFE).- Jorge Vilda, técnico de la selección española femenina, destacó la importancia que tendrán los próximos encuentros amistosos contra Países Bajos y México y aseguró que sus futbolistas se habían "ganado el derecho a jugar contra las mejores selecciones del mundo".

"Son dos rivales que nos van a plantear partidos difíciles, sin ninguna duda. Por un lado, Países Bajos, que tiene una selección consolidada, con muchas conexiones entre jugadoras que juegan juntas en sus clubes. Vienen de ganar a Alemania y ellas están preparando los Juegos Olímpicos, con motivación extra, se tienen que ganar una plaza en la lista y en el once", explicó sobre el cuadro neerlandés, actual campeón de Europa y subcampeón mundial.

Destacó que Países Bajos tiene un "juego práctico". "Podíamos imaginarnos a bote pronto que puede hacer un juego combinativo, y no es así. Ha conseguido esas grandes victorias y estar donde está con un juego práctico al que hemos analizado y vamos a intentar plantear nuestra forma de jugar pero al máximo nivel, la forma más esencial que tenemos de entender el fútbol", dijo Vilda, quien apuntó que será una buena guía para saber dónde está España y donde puede llegar.

"Es la actual campeona de Europa y subcampeona mundial, con jugadoras de gran calidad, pero sobre todo es un equipo que está cuajado, con un once muy repetido, que nos va a poner dificultades en cuanto a la forma de defender y a la forma que tengamos que defender. Si algo nos identifica es por hacer una presión alta, cerca de la portería contraria el mayor tiempo que podamos sin descuidar lo de atrás", explicó.

En cuanto a México, afirmó que es un "equipo supercompetitivo con jugadoras muy aguerridas, que te siguen, que marcan en individual, que compiten muy bien los partidos", que "va a plantear otros problemas", con lo que consideró que "van a ser dos estímulos que incluso las jugadoras están pidiendo".

"Les encanta jugar contra los mejores rivales posibles y rivales que ofrezcan diferentes problemas para que tengamos que encontrar soluciones. Es la mejor manera de evolucionar. Se han ganado el derecho a jugar contra las mejores del mundo", apostilló.

Vilda se acordó de jugadoras que por operación o lesión, u otros motivos no han podido estar en la lista, como Eva Navarro, Rocío Gálvez, Andrea Sánchez Falcón, Lucía García, Irene Guerrero o Cata Coll, así como por Virginia Torrecilla, quien ya ha vuelto a empezar a entrenar con el Atlético de Madrid tras acabar el tratamiento después de ser operada de un tumor en la cabeza, a su juicio "la mejor noticia" de los últimos días y por lo que están "contentísimos y superilusionados".

Aseguró que España cuenta con "grandes guardametas en todas las categorías", no solamente has tres que ha citado, por lo que "no hay nada cerrado" porque hay "mucha competencia" y consideró que Lola Gallardo, que apenas cuenta con minutos en el Olympique Lyon, no pasa por una situación ideal, pero que tiene una "calidad contrastada".

"Lo que ha hecho en su anterior club y en las selecciones es muy bueno. Por eso sigue viniendo. Aunque no esté jugando minutos de competición si tiene que salir está preparada. Tiene una personalidad especial. Esperamos que en un futuro cambie esa situación, será lo mejor para ella y para todos", señaló.

Vilda indicó que la madridista Olga Carmona "lleva llamando a las puertas de la selección absoluta durante toda la temporada".

"Si no ha entrado antes es por lo competido que está cada puesto. Ya lo demostró en categorías inferiores, en sub-19 dio gran rendimiento jugando un poco más adelante. Ahora está más en el lateral pero toma buenas decisiones y la rival que tenga en frente sabe que será difícil rebasarla. Parece que tiene más edad. Este año está teniendo un gran rendimiento y evolución. Con su trabajo está demostrando que está preparada para estar aquí y debutar", dijo.

Aparte de señalar que Marta Cardona, pese a salir 'tocada' del partido del Real Madrid ante el Deportivo Abanca, no tendrá ningún problema para incorporarse a la selección, argumentó que la también madridista Maite Oroz, una de las ausencias respecto a la anterior convocatoria, podrá volver en cualquier momento.

"Estamos muy contentos de lo que hizo en la anterior concentración, con lo que está haciendo con su club partido a partido, pero dice lo complicado y comprimido que está todo para hacer esta lista. Se que Maite va a seguir trabajando y jugando bien. Que no venga ahora no significa no venga la siguiente convocatoria. Siempre hay que estar alerta. Sé que va a seguir rindiendo al máximo nivel", añadió.

Cuestionado por una teórica ausencia de relevo en la medular para Patri Guijarro, indicó que la barcelonista "está en un momento muy bueno de forma, y lo está demostrando en cada partido" con su equipo, aunque a su juicio "no es la única que puede jugar de 6", pero que si "tuviera que jugar los 180 minutos de esta concentración no tendría mayor problema".

No obstante, Vilda admitió que sigue de cerca a otras jugadoras en esa plaza, como por ejemplo Maitane López y Damaris Egurrola, que recientemente fichó por el Olympique Lyon, que podrían tener también su opción.

Por otro lado, el seleccionador español también anunció que en los próximos días se va a convocar a la selección sub'19 entre el 5 y el 7 de abril y a la sub'23 entre el 10 y el 12 para seguir trabajando con los jóvenes valores.