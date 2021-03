Damián Alcázar y Enrique Arrizon acompañarán a Eugenio Derbez en "Acapulco"

Los Ángeles, 31 mar. (EFE News).- Damián Alcázar, Enrique Arrizon, Camila Pérez y Raphael Alejandro serán los compañeros de reparto de Eugenio Derbez en "Acapulco", la primera serie en español de la plataforma Apple TV+.

La ficción, dirigida por Richard Shepard ("Ugly Betty"), estará ambientada a mediados de los años 80 y contará la historia de un joven que consigue trabajo en el mejor hotel de Acapulco (México), donde lo que parecía un empleo soñado se convertirá en un quebradero de cabeza, informó este miércoles la compañía en un comunicado.

Derbez ("How To Be A Latin Lover", "Instructions Not Included") encarnará al protagonista, Máximo, en la actualidad y narrará sus aventuras, mientras que Arrizon ("April’s Daughter") interpretará al mismo personaje en su versión joven.

Por su parte, Alcázar ("Narcos") será el jefe del hotel y Pérez ("Gotham") la recepcionista de esta comedia, que está levemente inspirada en la cinta de Derbez "How to Be A Latin Lover" (2017) y que combinará el español con el inglés en capítulos de media hora.

Con una larga trayectoria a su espalda, Derbez no es solo una estrella en su México natal, sino que también está considerado como una de las figuras hispanas más conocidas en Estados Unidos.

En su carrera sobresale la comedia familiar "Instructions Not Included" (2013), que con 44,4 millones de dólares recaudados es la película en español más taquillera de la historia en EE.UU (en todo el mundo sumó 100,5 millones).

Además de su colaboración con el actor mexicano, Apple firmó recientemente un acuerdo con Alfonso Cuarón para desarrollar diferentes contenidos en su apuesta por el mercado latino.

Hace unas semanas, la compañía tecnológica estrenó "Llamadas" ("Calls"), una serie dirigida por el uruguayo Fede Álvarez que reinventa el formato de la radionovela al narrar historias de suspense a través de conversaciones telefónicas y también anunció el fichaje de la activista y premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai.