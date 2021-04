El viudo de Selena y Victoria La Mala lanzan un corrido proinmigrante

Miami, 5 abr (EFE News).- Chris Pérez, el viudo de la legendaria cantante Selena Quintanilla, y la intérprete mexicana Victoria La Mala anunciaron este lunes que han unido sus talentos en el corrido "Nuestra tierra", con el que expresan su apoyo a los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos.

En la producción también participa el tecladista Joe Ojeda, quien al igual que Pérez formó parte de Los Dinos, la banda que acompañaba a la fallecida cantante en sus presentaciones y grabaciones.

"Estoy realmente orgulloso de la canción y del papel que todos desempeñaron en el proceso. Espero que les guste tanto como a nosotros y espero escuchar la canción pronto en la radio", expresó Pérez en un comunicado en el que agregó que "Nuestra tierra" contó con la producción de Roberto "Bobbo" Gómez, conocido por su trabajo con los grupos Kumbia All Stars y Kumbia Kings.

En la autoría e interpretación también participó el artista mexicano José Eduardo Parra, conocido por el nombre artístico de Yorch.

"Bobbo, Joe y yo creamos la estructura de acordes, básicamente el arreglo. Jorge Eduardo y Victoria estaban haciendo lo suyo, escribiendo como locos en sus cuadernos. No estaba muy seguro de lo que se les ocurriría, pero en el segundo en que los escuché cantar su parte, bueno, fue como magia. Y ser parte de algo así es una rareza en estos días", agregó Pérez, quien es guitarrista.

"Lo poquito que yo tengo todito me lo he ganado. Mi trabajo me ha costado pero como le he chingado por el sueño americano. Soy el sueño mexicano, aunque esté del otro lado representó a mis paisanos", dice la canción, que es, según Victoria La Mala, un "reflejo de la vida que tienen los inmigrantes en este país (Estados Unidos)".

"Venimos aquí buscando una vida mejor pero sacrificamos y dejamos mucho atrás. Fue increíble tener la oportunidad de trabajar con personas a las que he admirado durante años, como Chris y Joe", agregó la artista.

"Nuestra tierra" fue grabada en Produce Sound Studios, en la ciudad estadounidense de Corpus Christi, en Texas, cuna de Selena Quintanilla y uno de los epicentros de la música tejana.

El tema nació durante una sesión de improvisación durante la grabación de un proyecto de Victoria La Mala, que aún no ha salido al mercado.