El colombiano Martínez anota doblete en la victoria del América sobre Tigres

Ferretti acepta que la desesperación le costó la derrota a los Tigres

Monterrey (México), 11 abr (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano, reconoció que la falta de control emocional y la desesperación de sus jugadores fue lo que provocó la derrota del equipo ante el América por 1-3.

"Mis jugadores cayeron en desesperación y nos faltó estabilidad, eso lo aprovechó el equipo rival. Cometimos errores puntuales, eso es lo que está pasando hoy a Tigres.", afirmó el técnico al final del juego de la fecha 14 del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano.

América sentenció el duelo ante Tigres por 1-3 con doblete del colombiano Roger Martínez y un gol del peruano Pedro Aquino. Por los felinos anotó Diego Reyes.

Ferretti reconoció tener intranquilidad por las dos tarjetas rojas que sufrió su equipo, al defensa Carlos Salcedo y el volante brasileño Rafael Carioca..

"Me deja preocupado en cómo se pierde el partido. Puedes ganar, empatar o perder contra cualquier rival, pero hay formas. Hoy nos faltó estabilidad y nos costó expulsiones que no deberían de suceder", subrayó.

El estratega detalló cómo se complicó el juego con la expulsión de Carioca y la manera en que sus dirigidos no tuvieron estabilidad emocional para mantenerse concentrados en el partido.

"Después de la segunda expulsión el juego ya se puso muy difícil para poder hacer algo, ya era muy difícil con nueve en la cancha. Lo que trato de explicar es que nos dejamos llevar por la emoción; nos ganó la intensidad mal encausada".

Tigres, subcampeón en el pasado Mundial de Clubes de Catar 2021, ha ganado solo uno de los más recientes siete partidos disputados. A pesar de ello, Ricardo Ferretti niega que su equipo pase por una crisis.

"No estamos en una crisis. Hay decisiones en la cancha que cuando no son adecuadas afectan al equipo, pero no veo ninguna crisis; veo gran mentalidad y ganas de querer hacer bien las cosas. Incluso a veces hacemos de más".

Con su derrota, Tigres se quedó en 15 puntos en la undécima posición del torneo.

En la fecha 15 del Clausura 2021 Tigres visitará a los Pumas el domingo 18 de abril.