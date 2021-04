0-1. Olimpia gana en el Azteca pero América se queda con el pase a cuartos

Contenido relacionado

Solari reclama que López sufrió una fractura porque se permitió el juego rudo

México, 14 abr (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del América mexicano, reclamó este miércoles que un jugador de su equipo, Antonio López, sufrió una fractura porque el árbitro Henry Bejarano de Costa Rica permitió el juego rudo del Olimpia Hondureño.

"López está en el hospital y lo están operando, no es un eventualidad, es fruto de un juego sistemático que no puedo culpar al rival, sino a que no se cumplieron una serie de acuerdos evidentes (reglamentos)", explicó en rueda de prensa tras la derrota del América por 0-1 ante el Olimpia en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El jugador colombiano del Olimpia Yustin Arboleda cometió una entrada sobre Antonio López que le provocó al jugador de 24 años una fractura en el peroné por la que fue intervenido quirúrgicamente.

El América emitió un comunicado en el que pidió la inhabilitación de Arboleda por juego violento.

Solari insinuó que la permisividad del juez provocó también otras tres lesiones para el América, una contusión en el pómulo a Santiago Naveda, un golpe en la cadera a Sebastián Córdova y que el colombiano Nicolás Benedetti tuviera que ser observado por un neurólogo.

"El reglamento del fútbol tiene dos propósitos básicos, uno de ellos es proteger la integridad del juego, que sea justo y otro fundamental y que no hay discusión, es proteger la integridad física de los jugadores", remarcó el antiguo técnico del Real Madrid.

Solari espera que cuando el América enfrente a los Timbers de Portland de la MLS en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el árbitro en turno respete el reglamento para que hayan menos faltas en la serie.

"Soy un enamorado del deporte y del fútbol en particular, por eso todas las competiciones me gustan y a los futbolistas les gusta competir, las condiciones las dan los reglamentos y están para algo, para muchas cosas, pero volvamos a lo fundamental, proteger la integridad física del jugador, su futuro y carrera", señaló Solari.