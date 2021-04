Andy Ruiz dice que la disciplina de 'Canelo' Álvarez ha sido un buen ejemplo

México, 27 abr (EFE).- El mexicano Andy Ruiz, ex campeón mundial de peso pesado, afirmó este martes que la disciplina de su compatriota Saúl 'Canelo' Álvarez le ha servido de ejemplo para preparar su combate de este sábado contra Chris Arreola.

"Le marqué al 'Canelo' para ver si me abrían las puertas, me dijo que conocía mis habilidades, pero necesitaba disciplina y es como hemos trabajado", dijo el púgil, de 31 años, al contar como se integró al equipo del mejor peleador del mundo libra por libra.

El 'Destroyer' Ruiz dio una de las grandes sorpresas del boxeo mundial al derrotar por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019. Ganó las fajas mundiales de cuatro organizaciones, pero después de eso se relajó y perdió seis meses después el pleito revancha y los títulos.

"Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba", señaló en una rueda de prensa organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), con sede en México.

El próximo sábado, en Carson, Ruiz iniciará el camino de regreso a las peleas importantes al enfrentar al mexicano-estadounidense Chris Arreola. Según confesó, se preparó como nunca en el equipo del Eddy Reynoso, el entrenador de Álvarez, y confía en ganar para acceder lo antes posible a las peleas de títulos mundiales.

Con 33 victorias, 22 por nocaut, y dos derrotas, Andy Ruiz buscará imponerse a Arreola con la potencia de sus golpes y su velocidad, sin embargo, según analistas, el ex campeón mundial deberá mostrar su mejor boxeo, si pretende ganar.

"De niño quería ser como Chris Arreola, mi papá me dijo que un día nos íbamos a enfrentar y será en mayo primero", agregó.

Arreola, de 40 años, aseguró que aún le queda cuerda para seguir en el profesionalismo y tratará de dejarlo claro el sábado.

"Quiero demostrar que todavía tengo algo que dar. Me estoy entrenando desde enero y contra Andy tendré que hacer una pelea inteligente porque posee dinamita con ambas manos y es veloz como un peso ligero", observó Arreola, con 38 triunfos, 33 por la vía rápida, seis derrotas y un empate.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reconoció que para Arreola el pleito será una última oportunidad de entrar en la carrera por una pelea de título mundial y para Andy Ruiz una posibilidad para mostrar que está de regreso, por lo que pronosticó un pleito emotivo.