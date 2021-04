López Obrador acusa al Tribunal Electoral de "golpe a la democracia"

Ciudad de México, 28 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles de "golpe a la democracia" al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por cancelar la candidatura de su aliado, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación sexual.

López Obrador afirmó que "conspiran contra la democracia" los magistrados del TEPJF y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por eliminar la candidatura de Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero y la de Raúl Morón a gobernador de Michoacán.

"Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana, no es posible, no tiene justificación alguna", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Las declaraciones del presidente se producen un día después de que el TEPJF avaló de forma definitiva las resoluciones del INE que cancelan las candidaturas de ambos políticos del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por no presentar sus informes de precampaña.

López Obrador argumentó que el fallo "no se justifica", aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales exige a los aspirantes presentar su informe de precandidatura, como se llama en México a las campañas internas.

"Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático", sostuvo el presidente.

El caso de Salgado Macedonio, senador con licencia, causa polémica desde diciembre pasado porque está acusado de violación o abuso sexual por cinco mujeres, según propias integrantes de Morena, lo que ha desatado decenas de protestas feministas.

Tanto el político de Guerrero como López Obrador han desestimado las denuncias al alegar que es parte de la "guerra sucia" de las campañas.

El presidente reiteró este miércoles que, pese a las presuntas acusaciones contra Salgado, el "pueblo debe decidir".

“En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático", manifestó.

Salgado Macedonio, quien había llamado a una "insurrección" si se cancelaba su registro, convocó este miércoles a un mitin en Chilpancingo, capital de Guerrero.

Pero López Obrador pidió actuar con "la cabeza fría" pese al "corazón caliente", al asegurar que "un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación".

“Entonces no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante, pero no caer en la provocación de la confrontación y la violencia, seguir luchando de manera pacífica", comentó.

La pugna entre el partido del presidente y el INE ha crecido antes de las elecciones más grandes de la historia de México el 6 de junio, cuando 94 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.