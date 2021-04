Diputado mexicano acusado de abusar de menores dice ser víctima de extorsión

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- El diputado mexicano Saúl Huerta, denunciado por haber abusado presuntamente de dos menores, dijo este jueves que la acusación es una "infamia" y que la familia de uno de ellos se dedica a extorsionar.

"Me crearon toda esta circunstancia que me hace parecer culpable, sin embargo, te quiero decir que no hubo abuso ni intento de abuso, y mucho menos intento de fuerza", dijo el diputado en entrevista con Radio Fórmula.

Huerta, suspendido temporalmente del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y expulsado de su grupo parlamentario, dijo que todo se trata de "una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder" en su contra.

"El joven viene de una familia que mienten, que extorsionan. El tío es un expolicía que no tiene buena fama", dijo el legislador.

Negó "categóricamente" las acusaciones, dijo ser víctima de un "linchamiento mediático" y pidió "presunción de inocencia".

La Fiscalía de la Ciudad de México pidió a la Cámara de Diputados levantar el fuero de Huerta para poder procesarlo ya que, de momento, goza de inmunidad parlamentaria.

El juicio político debería tener lugar en una sesión extraordinaria, ya que el período de sesiones del Congreso concluye este viernes.

Si no tuviera lugar el desafuero, Huerta perderá de todos modos su inmunidad en septiembre, cuando inicie la nueva legislatura, pues el diputado ya anunció que no se presentará a la reelección en los comicios del próximo 6 de junio.

Sobre el diputado pesan dos denuncias, una presentada por un adolescente de 15 años que lo acusa de haber abusado de él en el interior de un hotel en el centro de la Ciudad de México y otra presentada ante la Fiscalía de la capital por parte de un adolescente residente en Puebla, estado que el diputado representa en la Cámara Baja.

En medios de comunicación se filtró el audio de una llamada en la que el diputado ofrecía una compensación económica a la madre del primer adolescente a cambio de no "destruir" su carrera.