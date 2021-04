Amnistía lanza campaña en solidaridad con el Movimiento San Isidro de Cuba

Ciudad de México, 29 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) y el artista cubano Erik Ravelo lanzaron este jueves "La llama eterna", una campaña y video conceptual con el que llamaron a artistas y activistas a solidarizarse con el Movimiento San Isidro, formado por disidentes del régimen de Cuba.

"Las personas del Movimiento San Isidro son defensoras de los derechos humanos que defienden una libertad muy básica, el derecho a expresar pacíficamente sus mentes y sus almas. Está claro que el Gobierno cubano no se avergüenza de acosarles, detenerles y vigilarles constantemente ante los ojos de la comunidad internacional, pero no están solas y no se dejarán silenciar", dijo en un comunicado Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

La organización internacional aseguró que seguirán movilizando a personas de todo el mundo para apoyar al Movimiento San Isidro y para denunciar "estas violaciones de derechos humanos", al igual que el trato "inhumano y cruel" de las autoridades cubanas.

Miembros de este movimiento llevan meses siendo perseguidos, acosados e incluso detenidos por las autoridades cubanas, señaló AI.

E incluso, según recoge el comunicado de AI, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, agredió a personas que se reunieron frente a las oficinas del ministerio para leer poesía y protestar pacíficamente.

En enero pasado se dieron varias detenciones y manifestaciones, después de que el 27 de noviembre de 2020 se reunieran cientos de artistas frente al ministerio de Cultura para exigir un diálogo con las autoridades acerca de la libertad artística.

Después de la protesta de noviembre, AI reunió pruebas que "confirmaban que personas del movimiento y sus aliadas estaban sometidas a niveles aterradores de vigilancia y se enfrentaban a la detención por parte de la policía y los agentes de la seguridad del Estado si salían de sus casas, lo que podría haber equivalido a un arresto domiciliario en virtud del derecho internacional de los derechos humanos", detallaron.

En marzo y abril de 2021, más de 30 activistas estuvieron bajo niveles de vigilancia similares y, según los informes estudiados por la organización, las autoridades se llevaron y destruyeron obras de arte del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva varios días en huelga de hambre.

Por lo anterior, Ravelo creo el video conceptual y el proyecto que presentaron este jueves y que representa a la llama de la libertad.

"Una llama que nunca se apaga, una acción contemporánea que nunca termina y que se mantiene viva gracias a nuestra solidaridad con los artistas que defienden la libertad de expresión", dijo el artista.

Para esto, él y otros compañeros queman sus herramientas para construir un paralelismo con lo que el Gobierno cubano está haciendo contra los artistas.

"Es hora de parar esta represión y respetar la libertad creativa", sentenció en el comunicado Ravelo.