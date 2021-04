El BBVA ve recuperación en México pero pide "no bajar la guardia"

Ciudad de México, 30 abr (EFE).- El BBVA estima un crecimiento para México del 4,7 % para este año con un "sesgo al alza", pero pidió este viernes "no bajar la guardia" ante la pandemia de coronavirus, durante la presentación de los resultados financieros del primer trimestre en el país.

"Estamos ya viendo esas señales de recuperación en el primer trimestre con una expectativa positiva, y para el resto del año esperamos una recuperación del empleo del 2,8 %, y una expectativa de 4,7 % de crecimiento al PIB (producto interNO bruto) con un sesgo al alza y también con un proceso de recuperación de la inversión tanto publica como privada", dijo en conferencia de prensa Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

En este sentido, Osuna destacó que para que se mantenga la recuperación será determinante, en primer lugar, la vacunación "que está avanzando" y, como consecuencia de esto, expresó, se dará la velocidad de la reapertura y de la recuperación del empleo.

El segundo factor determinante es el dinamismo en Estados Unidos.

"Sin duda, los datos del primer trimestre y los planes que se han anunciado van a ser un motor para la economía mexicana y ya se está percibiendo de manera importante en empresas y exportación", detalló.

Por último, explicó que también es un gran reto la recuperación de la inversión pública y privada pero también generar demanda interna en el país.

El Grupo BBVA siguió contando con su filial mexicana como la principal impulsora de los resultados del Grupo, con un beneficio neto de 493 millones de euros en el primer trimestre de 2021, un 32,3 % más que un año antes, y casi un 40 % del total.

De esta forma, México sigue superando a España, donde BBVA obtuvo un beneficio de 381 millones de euros frente a las pérdidas de 130 millones de marzo de 2020.

La institución en México representa cerca del 40 % de las ganancias del grupo, explicaron los directivos del BBVA.

Para seguir siendo un motor de cuentas, la economía y la sociedad mexicana no deben "bajar la guardia" ante la pandemia, dijo Osuna, a la vez que reconoció que el riesgo de morosidad "no está ausente" mientras no haya una recuperación más sólida y avancen los planes de vacunación.

"Me parece que el mensaje que tenemos que dar siempre es no bajar la guardia respecto a la pandemia. Ser prudentes e ir acompañando las necesidades a nuestros clientes en cuanto a posibles refinanciamientos", sentenció.

En su boletín de prensa, el BBVA destacó el alza de la cartera vigente, pues ya muestra señales de recuperación.

En México, la cartera vigente creció 1,4 % en el primer trimestre frente al cierre de 2020.

Además, la institución financiera señaló una recuperación de la demanda de crédito, que está ligada a su vez a la continua mejora de la actividad económica del país.