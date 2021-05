Compañía Tattooed Chef adquiere firma de tortillas y comida mexicana

Miami, 3 may (EFE News).- La firma de alimentos a base de plantas Tattooed Chef anunció este lunes la adquisición de la productora y distribuidora de tortillas y comida mexicana Foods of New Mexico, por 35 millones de dólares en efectivo.

Fundada en 1987, Foods of New Mexico, con sede en Albuquerque, produce alimentos mexicanos listos para consumir tanto para el comercio minorista como para hostelería, entre los que se incluyen quesadillas y burritos, así como salsas.

El acuerdo incluye también la adquisición de una instalación "completamente nueva" y especializada en la fabricación de tortillas, la Karsten Tortilla Factory.

"Estas dos instalaciones nos permitirán diversificar nuestras líneas de productos y aumentar significativamente nuestras capacidades de fabricación para capitalizar el sector de alimentos hispanos y del suroeste de 20.000 millones de dólares", señaló en un comunicado el presidente y director ejecutivo de Tattooed Chef, Sam Galletti.

El máximo ejecutivo de la firma agregó que la compra de la compañía de Albuquerque les abre la puerta de forma inmediata a la categoría de alimentos mexicanos congelados de 1.000 millones de dólares.

"A plena capacidad, creemos que Foods of New Mexico puede aportar hasta 200 millones de dólares anuales en ingresos en los próximos dos o tres años y crear un valor significativo para todas nuestras partes interesadas", ahondó Galletti.

Sarah Galletti, directora creativa de Tattooed Chef, destacó que la adquisición les ofrece "una oportunidad para introducir una innovación nostálgica en el espacio de alimentos a base de plantas".