Solo el 50 % de pacientes con asma siguen correctamente el tratamiento

Ciudad de México, 5 may (EFE).- Se estima que solo el 50 % de quienes padecen asma tienen una adherencia correcta al tratamiento y ello merma su calidad de vida, alertó este miércoles un especialista desde México.

"El tratamiento es fundamental para que los pacientes tengan una buena calidad de vida. Sin embargo, solo entre 30 % y 50 % de pacientes con asma tienen una adherencia correcta", dijo a Efe Carlos García, pediatra neumólogo.

En el Día Mundial del Asma, que se conmemora cada 5 de mayo, el especialista explicó que muchas veces los pacientes no pueden adherirse al tratamiento debido que no ven mejorías en su calidad de vida, o no reciben el tratamiento adecuado.

Esto se ve reflejado en limitaciones en sus actividades diarias y productividad, ausentismo laboral o escolar, visitas recurrentes al médico. Además, los ataques pueden ser peores.

El asma es una enfermedad no curable pero controlable, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 339 millones de personas en el mundo tienen asma y anualmente se registran más de 400.000 muertes a causa de este padecimiento.

García explicó que en México hay 5,5 millones de personas que padecen esta enfermedad.

El también coautor de la Guía Mexicana de Asma GUIMA 2017 y de la Guía Mexicana de Terapia Nebulizada 2020 señaló que un elemento clave para mejorar el apego al tratamiento es realizar un diagnóstico exhaustivo, a través de una historia clínica detallada, antecedentes de tratamiento y pruebas diagnósticas específicas.

FACTORES DE RIESGO

García señaló que esta enfermedad suele diagnosticarse en los primeros cinco años de vida y uno de los factores de riesgo para desarrollarla es contar con antecedentes de alergia en la familia.

"Es una enfermedad que se hereda", puntualizó.

Aunado a ello, tener contacto con muñecos de peluche o el humo del tabaco puede provocar que las vías respiratorias se inflamen y "tarde o temprano se presente la sintomatología".

Del mismo modo, si los pequeños presentan otros tipo de enfermedades como dermatitis atópica o rinitis alérgica es muy probable que puede presentar asma.

Aunque también, refirió, hay otro grupo de pacientes que pueden no tener ningún antecedente alérgico y desarrollan asma.

Explicó que entre los signos de alarma para los padres están que el pequeño presente tos permanente, silbidos en el pecho y problemas para respirar, especialmente en épocas como otoño e invierno cuando la temperatura baja.

Generalmente, los pacientes son diagnosticados durante el primer año de vida y es fundamental que la enfermedad se detecte de manera temprana para comenzar pronto el tratamiento.

DERRIBAR LOS MITOS

El especialista señaló que uno de los principales problemas de los pacientes con asma es que existen mucha desinformación y mitos alrededor de la este padecimiento.

"Padres y maestros miran a un niño que se cansa al hacer una actividad y lo marginan, creyendo que no podrá desempeñar una buena actividad física", apuntó.

Explicó que, en el mundo, existen atletas de alto rendimiento que con tratamiento pueden llevar una vida sin mayores inconvenientes.

"Una persona con asma bien controlada puede realizar cualquier actividad, incluso ejercicio de alto rendimiento", manifestó el especialista, quien pidió a los padres acudir al doctor si detectan estos síntomas en sus hijos.