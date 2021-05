Ecuatoriano Estrada le da el triunfo a Toluca sobre Cruz Azul en cuartos

Contenido relacionado

Cristante advierte que Toluca debe jugar la vuelta como si no fuera ganando

Toluca (México), 12 may (EFE).- El argentino Hernán Cristante, entrenador del Toluca mexicano, afirmó que su equipo debe olvidarse en el partido de vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul que ganó el juego de ida de este miércoles 2-1.

"Debemos jugar como si no fuéramos arriba en el marcador. Tenemos que ir con la intención de ganar el partido y no dar la iniciativa a un equipo como Cruz Azul; ser inteligentes y ofensivos, será difícil, pero no imposible", afirmó el técnico.

Toluca venció 2-1 en la ida de cuartos de final del Clausura 2021 a Cruz Azul gracias a los penaltis convertidos por el argentino Pedro Alexis Canelo y el ecuatoriano Michael Estrada. Por el rival anotó el argentino Pol Fernández.

En el juego de vuelta de cuartos de final Toluca visitará al Cruz Azul el próximo sábado en el Estadio Azteca.

Cristante reconoció en La Máquina, primer lugar del Clausura 2021 en su fase regular, al equipo más sólido de la liga.

"Cruz Azul es el equipo más sólido y estructurado; es un equipo poderoso y eso le daba una dificultad especial. Es un equipo grande y tiene un gran plantel", admitió.

Toluca terminó el torneo regular del Clausura 2021 en el undécimo lugar. Clasificó a la fase final gracias a que eliminó en la repesca al campeón León.

El timonel destacó el desempeño de sus dirigidos para vencer a Cruz Azul en el inicio de la fase final.

"Sabíamos que iba a ser un partido en que teníamos que reducir los espacios. Hoy hicimos un gran juego, tuvimos la pelota, generamos opciones, a pesar de que ellos nos arrebataron la pelota y nos llevamos un buen resultado", presumió.

Cristante negó que el triunfo ponga a Toluca como favorito en la eliminatoria.

"Favoritos no, pero no es cuestión de ser favoritos. Toluca puede ganar o perder, pero no traicionarse y eso hemos hecho, nos hemos establecido como un equipo ganador; hemos asimilado la frustración y eso ha hecho que el equipo crezca para competir a cualquiera".

El entrenador negó que el triunfo de su equipo se debiera a que Cruz Azul los subestimó al no poner de inicio al goleador uruguayo Jonathan Rodríguez y al centrocampista Orbelín Pineda

"No, Cruz Azul no subestimó nada al Deportivo Toluca, creo que ellos pusieron al mejor equipo que tenían. Además, Toluca también infunde respeto".