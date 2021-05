1-0. Atlas vence a Puebla y toma ventaja en los cuartos de final del Clausura

Contenido relacionado

Cocca afirma que Atlas fue superior al Puebla

Guadalajara (México), 13 may (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano afirmó este miércoles que su equipo fue superior y supo imponer su juego ante el Puebla al que venció en el partido de ida de cuartos de final del torneo Clausura 2021.

“Sobre todo en el segundo tiempo, Puebla no nos inquietó y tuvimos el gol y dos o tres chances más, me voy contento por la actitud del equipo, las ganas y lo que dejan dentro de la cancha y siempre vamos a tratar de encontrar espacios e ir para adelante”, dijo en conferencia de prensa.

Atlas derrotó al Puebla por marcador de 1-0 con gol de Jairo Torres en un partido en el que ambas escuadras tuvieron pocas oportunidades frente al arco.

Cocca consideró justo el marcador pues el partido tuvo momentos en que ambos equipos disputaron de igual manera el balón y que el plantel debe mejorar en el manejo de la zona alta de la cancha.

“Nos cuesta mucho la determinación, llegar el último cuarto y poder definir bien pero el equipo no baja los brazos y lo buscó todo el tiempo, en el global es merecido el triunfo porque siempre lo fuimos a buscar”, indicó.

Luego de una campaña irregular, el conjunto rojinegro terminó en séptimo lugar en el torneo regular con 25 puntos.

El argentino, quien llegó al club para salvar al equipo de los últimos lugares de la clasificación, aseguró que Atlas se convirtió en un referente en el torneo al saber imponer su estilo de juego.

“Es una constante que se está viendo con los rivales que enfrentan al Atlas, que no pueden aparecer en su mejor esplendor; sin dudas, Puebla es un equipo que juega bien que si no los encierras te pinta la cara, para mi es mucho merito de mi equipo de la concentración de tener esta identidad que no la dejamos ni por un minuto”, concluyó.