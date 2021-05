Estudiantes de Ayotzinapa se desmarcan de partidos políticos en sur de México

Ciudad de México, 14 may (EFE).- Medio centenar de estudiantes mexicanos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde desaparecieron 43 jóvenes en 2014, se desmarcaron este viernes de partidos políticos en una protesta en Chilpancingo, capital del sureño estado de Guerrero, donde causaron destrozos en oficinas de dos institutos políticos.

A las afueras de las oficinas estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los estudiantes de Ayotzinapa rechazaron tener vínculo con partidos que participan en el proceso de las elecciones del 6 de junio.

"Nosotros no pertenecemos a ningún movimiento ni partido político y lo que sucede es que muchos (candidatos) se están abanderando de la normal y nosotros no compartimos su ideología", dijo un estudiante no identificado al inicio de la protesta.

"Tienen que buscar otra estrategia y no deben utilizar el nombre de la Normal de Ayotzinapa", añadió el joven, quien junto a sus compañeros rompió cristales de las oficinas del PRD, sacaron papelería a la calle y le prendieron fuego.

Además, los jóvenes, todos con el rostro cubierto, exigieron a los partidos no hacer campañas o actividades políticas a nombre de Ayotzinapa, uno de los casos de violencia más emblemáticos del Gobierno anterior (2012-2018), y gritaron la consigna: "¡Ayotzi no se vende!".

"No estamos ni estaremos apoyando a ningún partido de izquierda ni derecha y les decimos a aquellos que buscan ganar su candidatura que lo hagan mediante sus propios medios y no valiéndose de nuestra institución, ni de nuestra lucha social", agregó el estudiante.

La segunda parada de los manifestantes se dio en la casa de campaña de la candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) a la Gobernación del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, hija del político suspendido y acusado de violación, Félix Salgado Macedonio.

De ahí también sacaron lonas y papelería para prenderle fuego.

En ambas paradas los estudiantes llevaron a cabo pintas para recordar la desaparición de 43 de sus compañeros, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

A inicios de año, el vocero de los deudos, Felipe de la Cruz, se registró como precandidato a diputado federal por Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Guerrero.

A finales de abril, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos anunciaron que, ante la falta de avances en la investigación sobre el paradero de sus hijos, cumplirán una jornada de búsqueda del 19 al 23 mayo en Guerrero.

Además, indicaron que el 26 de mayo, cuando se cumplan 80 meses de la desaparición de los jóvenes, saldrán a manifestarse en las calles de Iguala, en el citado estado, y en la Ciudad de México marcharán del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en el centro.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando 93,5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.