Tigres del Norte viajan al pasado y presentan nuevos temas de su desenchufado

Miami, 15 may (EFE News).- Con el deseo de que, como dijeron a Efe, el público los escuchara de nuevo en vivo, Los Tigres del Norte publican "Lo que no escuchaste... MTV Unplugged", una reedición de aquel recital acústico grabado para el canal de cablel y que incluye ocho canciones que no se incluyeron en la versión original del disco de 2011.

Jorge, Hernán, Raúl y Luis Hernández, además de su primo Óscar Lara, los principales integrantes de los Tigres del Norte, explicaron que "después de haber visto que otros artistas hacían transmisiones en vivo, pero sin público, preferimos compartirle a los fans esas canciones grabadas de forma inédita".

Los temas además son acompañados de divertidos videos hechos con dibujos animados de los Tigres durante el concierto, pues, explicó Jorge, "sabemos que nuestra música la disfruta toda la familia y decidimos hacer así la parte audiovisual pensando en los más pequeños".

"Lo que no escuchaste" no es el único proyecto que publicarán "Los jefes de jefes", como también se conoce a la agrupación.

El 21 de mayo pondrán en las principales plataformas de streaming la serie "Herencia musical", que contendrá música de los discos "20 Norteñas famosas", "20 Boleros románticos", "20 Corridos prohibidos" y "20 Corridos inolvidables".

Además, publicarán videos con las letras de las canciones del disco "El más grande homenaje", de 2001, en el que artistas mexicanos de rock como Molotov, Ely Guerra, Botellita de Jerez, Julieta Venegas, Café Tacvba, El Gran Silencio y Maldita Vecindad, rinden un tributo a Los Tigres del Norte.

"Todas estas ideas nacieron durante la cuarentena. En la vida normal siempre estamos o de gira o estamos con música nueva. Nunca habíamos tenido tiempo para volver a visitar nuestra música y presentarla a las nuevas generaciones", indicó Hernán.

Ambos proyectos son una antesala del próximo disco de Los Tigres, que Óscar definió como "uno de los más importantes de nuestra historia".

Se trata de un disco "lleno de canciones que, aunque musicalmente están dentro del regional mexicano, las letras son totalmente diferente de lo que hemos hecho. Son temas con letras sobre la familia y las cosas que esperamos que hayamos cambiado para ser mejores personas después de esta pandemia", reveló Luis Hernández.

Los artistas esperan lanzar el álbum este año y ya le están dando los toques finales. Sin embargo, aun no tienen planes de regresar a los escenarios.

"Nosotros estamos todos vacunados y sabemos que hay mucha gente igual, pero hasta que no podamos estar seguros de que todos en el público van a estar seguro no queremos arriesgarlos o arriesgarnos", indicó Hernán.