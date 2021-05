México suma 225 muertos de covid-19 por un total de 220.384 decesos

Ciudad de México, 15 may (EFE).- La Secretaría de Salud de México informó este sábado de que el país sumó 225 nuevos muertos por covid-19 en las últimas 24 horas, para llegar a un total de 220.384 decesos asociados a la enfermedad.

Además, el país registra 2.380.690 contagios confirmados tras detectar 2.695 casos más respecto al día anterior.

Con estos datos, México se sitúa como el cuarto país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

No obstante, los datos reales son mayores a los registrados, pues el mismo Gobierno admitió a finales de marzo que su país registra un exceso de mortalidad asociado a la covid-19 de casi 300.000 personas desde el inicio de la pandemia.

El número de casos estimados es de 2.567.139 al considerar los que esperan el resultado de la prueba.

Entre ellos, hay 19.299 casos activos estimados, es decir, el 1 %, que han presentado síntomas en los últimos 14 días.

Desde el inicio de la pandemia, se han recuperado 1.899.742 personas.

La ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos es del 11 % y del 14 % en cuanto a camas de terapia intensiva con respirador.

La ocupación hospitalaria ha disminuido un 84 % respecto al pico máximo alcanzado en enero, cuando se saturaron los hospitales de varias ciudades como la capital.

"El mensaje es no bajar la guardia, esto no quiere decir que no hay pandemia", advirtió en una rueda de prensa virtual Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles.

PLAN DE VACUNACIÓN

Con 126 millones de habitantes, México ha administrado un total de 22.869.482 dosis de vacunas contra la covid-19, de las que 435.586 corresponden a la última jornada.

En total, 10.412.991 personas han completado el esquema de vacunación con las dos dosis necesarias.

El programa de vacunación contempla por ahora a todos los mayores de 50 años, personal sanitario, maestros y mujeres embarazadas.

El Gobierno mexicano acumula 29,17 millones de dosis de cinco diferentes compañías farmacéuticas: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y CanSino.