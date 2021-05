Celebran el cumpleaños de una niña mexicana desaparecida en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez (México), 19 may (EFE).- Familiares y activistas celebraron este miércoles, a modo de protesta, el cumpleaños de una niña desaparecida hace casi una década en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos, en medio de una creciente ola de violencia machista.

"Es el cumpleaños de mi hija, ya casi 9 años y sigo festejándola con la esperanza de que ella volverá, yo la festejo, no voy a buscarla en algún rastreo, no voy a buscar a mi hija como si estuviera muerta, yo prefiero festejarla", declaró Perla Reyes, la madre de la joven.

Jocelyn Calderón Reyes tenía 13 años cuando despareció el 30 de diciembre de 2012, fecha en la que la niña quedó de verse con una amiga en la catedral, pero nunca llegó.

Testigos afirman que llegó a la parada del autobús y nunca más se supo de ella.

A pesar del tiempo, la familia aún conmemora su cumpleaños como símbolo de la esperanza de hallarla con vida, por lo que realizaron una protesta en el centro de la ciudad, donde pegaron avisos y partieron un pastel.

"Se me hace un nudo en la garganta y crees estar en un sueño y ya casi 9 años sin saber de ella. No juzgo ni critico, hay gente buena que sí quiere hacer su trabajo y hay gente mala que no los dejan. Estamos en una sociedad corrupta, no hay avances en la investigación", lamentó la madre.

UNA CRISIS QUE NO TERMINA

La protesta ocurre mientras México afronta una crisis de violencia machista con marzo como el mes más violento contra las mujeres desde que hay registros, con 267 mujeres víctimas de homicidio doloso y otras 95 víctimas de feminicidio, asesinatos por razones de género.

Además, el Gobierno de México reconoce más de 86.000 personas no localizadas desde 1964, de las que cerca de la mitad han desaparecido desde 2006.

Tan solo en Ciudad Juárez hay 160 mujeres desaparecidas desde hace 10 años, según Yadira Cortes, integrante de la Red Mesa de Mujeres que asistió a la manifestación de Jocelyn.

"Es preocupante que la violencia es mayor cada año, debe actuar ante este problema el Gobierno municipal, el estatal y federal", comentó.

Asimismo, en 2020 Ciudad Juárez registró 477 casos de violación y 11.293 carpetas de investigación por violencia contra la mujer, según la Red Mesa de Mujeres.

Por ello, las activistas también se sumaron a la caminata, a la que acudieron otras activistas y elementos de la Fiscalía General del Estado.

“La problemática de la violencia contra la mujer ha persistido desde varios años atrás. Es importante que los Gobiernos pongan atención en esto", expresó la abogada Verónica Altamirano, integrante de la asociación.

En tanto, la madre de Jocelyn se niega a creer que su hija es una de las 10 mujeres que cada día mueren asesinadas en México, aunque tampoco es capaz de aceptar una imagen reconstruida de cómo se vería ahora.

"No me hacían la foto como quería, a veces no sé qué me pasa, me siento triste, son 9 años y no sé cómo está, es triste ver que el tiempo avanza y no estoy con ella, quizá ya tendría hijos, he querido ser fuerte y no puedo", concluyó.