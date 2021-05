Pachuca y Cruz Azul empatan sin goles en partido de ida de las semifinales

Contenido relacionado

Pezzolano asegura que Pachuca buscará el pase a la final sin volverse loco

Pachuca (México), 19 may (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aseguró este miércoles que su equipo buscará el pase a la final del torneo Clausura, pero sin volverse loco en el duelo contra el Cruz Azul el sábado.

"Vamos a trabajar el partido de vuelta, pero no hay que volverse loco. Debemos ser inteligentes", dijo el estratega en una rueda de prensa después de empatar sin goles con los Azules en el encuentro de ida de la semifinal.

En un choque de estrategias, con dos defensas que cerraron los espacios, el Pachuca y el Cruz Azul se neutralizaron y cuando tuvieron oportunidades de anotar, sus delanteros erraron, lo cual dejó la decisión de la serie para el sábado en el estadio Azteca.

Pezzolano reconoció que lo dejó disconforme no ganar en casa, pero destacó que el Pachuca no recibió goles y si anota uno el sábado, obligará a los celestes a anotar dos.

"Estamos a un gol y Cruz Azul a dos, porque si hace uno tendremos opciones hasta último momento; va a ser un partido como el de hoy y debemos tratar de no cometer errores porque ellos arriba son letales", observó.

El Pachuca eliminó en cuartos de finales al América después de vencerlo en su estadio por 3-1 y manejar la ventaja en la vuelta, lo cual ahora no podrá hacer porque necesita anotar un gol para obligar al Cruz Azul a ganar el partido.

"No va a ser igual que contra América; entonces el rival tenía que buscar el resultado y ahora Cruz Azul no se va a regalar; ojalá ataque y deje espacios, pero no lo va a hacer", opinó.

Pezzolano reiteró que si bien su idea era ganar, siempre busca lo positivo y por eso se queda con el hecho de no haber recibido gol de visitante, primer criterio para decidir la serie si queda igualada.

"Estamos a un gol, el partido va a ser durísimo pero tenemos que saberlo jugar; Cruz Azul va a manejar los tiempos y nosotros debemos buscar espacios para convertir", concluyó.

El ganador de la serie Cruz Azul-Pachuca sed enfrentará en la final al mejor entre el Puebla y el Santos Laguna, que mañana jugarán el partido de ida.