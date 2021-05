Reynaldo Rodríguez cree que la juventud colombiana se impondrá en Preolímpico

Cancún (México), 23 may (EFE).- El primera base colombiano Reynaldo Rodríguez aseguró este domingo que su país impondrá el buen béisbol de sus jóvenes y saldrá adelante en el Preolímpico de las Américas, que da un boleto para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"A nivel de nombres, las otras selecciones están con peloteros que jugaron en Grandes Ligas, con bastante experiencia; Colombia lleva un excelente equipo, joven, con tiene herramientas y hará un excelente trabajo", pronosticó a Efe.

Colombia disputará a partir del 31 de mayo el Preolímpico de las Américas en Estados Unidos en el que participarán los anfitriones, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Canadá, Cuba y Venezuela.

El Preolímpico también repartirá al segundo y tercer lugar dos boletos a un último clasificatorio a Tokio que será en México.

El 'Chencho' Rodríguez, quien representó a su país en el Clásico Mundial de 2017, pidió a sus compañeros concentrarse en el Preolímpico en hacer las "pequeñas cosas" para meterse entre las tres mejores selecciones.

"Ellos necesitan jugar en equipo, hacer las pequeñas cosas. En esos torneos cortos uno no puede darle ninguna oportunidad al rival. Se deben entregar al 100 por ciento, no todos los días se juega por la patria de uno", añadió el jugador de los Tigres de Quintana Roo de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

El antiguo prospecto de los Yankees de Nueva York, explicó que decidió no ir al Preolímpico porque su prioridad es concentrarse el temporada corta que afronta con los Tigres en México, aunque afirmó que si Colombia clasifica a Tokio, le gustaría ir a la justa asiática.

"Ir a Tokio sería el plus para mi hoja de vida deportiva. No todo deportista puede representar en unos Juegos Olímpicos a su país, sería lo mejor que me podría pasar en mi carrera deportiva", comentó.

En 2021, Rodríguez disputa su segunda temporada con los Tigres, a los que en 2019 lideró en carreras producidas con 79, porcentaje de bateo con .367 y en cuadrangulares con 24.

"Mi expectativa esta temporada en Tigres es ayudar al equipo a conseguir batazos oportunos en y aportar con jugadas defensiva. Mi meta de jonrones a todos los equipos es conectar por los menos 10, luego de ahí en adelante lo que sea es bienvenido", expresó.

El oriundo de Cartagena se asumió como uno de los líderes del vestuario de los Tigres del manejador Adán Muñoz, que buscan en 2021 ganar su decimotercer título en la LMB.

"Tenemos bastantes jugadores jóvenes a los cuales me dedico a veces a darles algún consejo que le puedan servir tanto fuera como fuera del campo. Lo que les dijo es que aprovechen las oportunidades que se les dan, ellos son muy abiertos, asimilan y lo ponen en práctica", finalizó.EFE

