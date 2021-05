Sebastián Yatra intimidado por Manolo Caro, pero en la cima del éxito musical

Ciudad de México, 27 may (EFE).- El cantante colombiano Sebastián Yatra vive el éxito mundial de su canción "Pareja del año", mientras da sus primeros pasos como actor en la nueva serie del director mexicano Manolo Caro, de la que confesó tuvo miedo de ser expulsado por un inocente error.

"Yo sentía que me iba a sacar en cualquier momento de la serie", aseguró en conferencia para medios mexicanos el cantante, quien recordó haber sentido unos nervios incontrolables "como cuando te gusta mucho una chica", cuando se trataba de hablar con el director de "La casa de las flores" (2018).

El cantante dijo que pasó algo "muy chistoso" que Caro recuerda. "Ni siquiera nos conocíamos en persona, estábamos por firmar el contrato de la serie y yo le mandé una nota de voz y al final se me escapa decirle 'bueno parce, nada, te quiero' y dije '¿por que le dije te quiero?'", recordó el cantante.

"Lo quise borrar, pero cuando lo iba a hacer él ya lo estaba escuchando y sentía que me iba a sacar de la serie. Nunca me contestó ese mensaje y dije 'estoy out (fuera)'", añadió.

Las cosas no fueron tan oscuras como esperaba y actualmente Yatra sigue firme en su puesto como protagonista en la serie titulada "Érase una vez... pero ya no", que se está rodando en España.

"(Manolo) Creyó en mí con este rol principal, en una serie que significa tanto para él y yo le estoy metiendo toda el alma. Creemos que está quedando muy bonita, la historia es bastante original", respondió a Efe en la conferencia.

Pero mientras da sus primeros pasos en el mundo de la actuación, el cantante colombiano se mantiene en la cima del éxito musical, esta vez junto al rapero puertorriqueño Myke Towers, cuya canción "Pareja del año", suma más de 120 millones de reproducciones en plataformas digitales.

"Ha sido brutal, escribí 'Pareja del año' en el barco de un amigo mexicano y supe que era mi próximo sencillo, la canción tiene ese lado pop y clásico con los violines, en vivo sonaba muy 'cool' pero le faltaba la parte urbana que Myke hizo y lo llevó a todo lo que yo soñé, formamos "la pareja del año" con esta colaboración", consideró.

Yatra también aseguró que su próxima producción mostrará su nueva faceta como músico, puesto que en este tiempo ha tenido la oportunidad de probar nuevos sonidos e instrumentos.

"He estado experimentado mucho con el rock, no se si eso vaya a ser parte de mi nuevo álbum, vamos a ver que pasa con eso, también con cosas raras en la guitarra. Este año me he dado la oportunidad de dedicarme más a los instrumentos y la idea es empezar a tocar con instrumentos en vivo", adelantó.

Sebastián además tiene en puerta una gira con dos titanes de la música en español como Ricky Martín y Enrique Iglesias, pero mencionó que prefiere no hablar del tema y solo "esperar que suceda".