López Obrador es un peligro para democracia de México, según The Economist

Ciudad de México, 27 may (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador es "un peligro para la democracia de México", según la revista británica The Economist, que recomendó este jueves "frenar" a su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la elección intermedia del 6 de junio.

"El falso mesías de México. Los votantes deberían frenar al presidente de México hambriento de poder. Andrés Manuel López Obrador busca políticas ruinosas con medios inapropiados", afirmó la prestigiosa revista en su artículo de portada.

El articulo compara a López Obrador con otros mandatarios populistas, como el brasileño Jair Bolsonaro, el húngaro Viktor Orban y el indio Narendra Modi, aunque admitió que no comparte "algunos de sus vicios", como fomentar el odio a las minorías.

Aunque la revista recordó que el presidente no aparece en la boleta de las elecciones del 6 de junio, señaló que México renovará 15 de las 32 gubernaturas estatales, la mayoría de los congresos locales y la Cámara de Diputados, donde ahora Morena tiene la mayoría absoluta.

"Los próximos tres años determinarán la profundidad y la duración del daño que le haga a México y a la democracia", asegura la revista.

El artículo citó como señales de alarma su "desprecio" por las reglas, su nostalgia por un monopolio del Estado sobre los hidrocarburos y su uso del Ejército para construir trenes, administrar los puertos y combatir el crimen.

También advirtió de su "desdén" por la experiencia y de su respuesta "atrozmente lenta" a la pandemia de covid-19, lo que ha dejado 447.000 muertes en exceso, "una de las peores cifras del mundo", según datos propios.

Asimismo, señaló su intención de prolongar la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un "juez amigable" con él, sus amenazas al Instituto Nacional Electoral (INE) y su propuesta de un gobernador del Banco de México (Banxico) que apoye la "economía moral".

"Los inversionistas están recelosos. Temen la incertidumbre de un mandato por capricho presidencial. López Obrador está socavando los contrapesos de su poder", indicó.

A pesar del panorama, la revista reconoció que el 61 % de los mexicanos aprueban a López Obrador y que los partidos de oposición "han fracasado en ofrecer una alternativa coherente".

"Dado el riesgo, los votantes en el 6 de junio deberían apoyar al partido de oposición que esté mejor posicionado para ganar donde vivan. Los partidos opositores deberían trabajar juntos para contener al presidente", sugirió The Economist.

El artículo de la revista provocó polémica en redes sociales.

Múltiples usuarios de Twitter se posicionaron tanto en contra como a favor de la portada que protagoniza el mandatario.

"Gracias por ser la voz de muchos mexicanos, a los que están tratando de callar", escribió un usuario.

En cambio, políticos de Morena salieron en defensa del presidente y criticaron duramente a la publicación semanal.

"No hay un renglón de este editorial que no sea rebatible. The Economist siempre ha sido una mezcla peculiar de análisis y elitismo", expresó José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de Ciudad de México.

Los usuarios también compararon la portada de The Economist con la de Time Magazine protagonizada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2014, en la que reportaba que estaba "Salvando a México".