El mexicano Natanael Cano dice que jamás ha desperdiciado una oportunidad

Ciudad de México, 30 may (EFE).- Cuenta el cantante mexicano Natanael Cano que un día hace algunos años se despertó con la decisión de dejar la escuela y seguir su verdadero su instinto y vocación, la música.

No se equivocó, casi inmediatamente después conoció el éxito y revolucionó el género regional mexicano y en una frase explica su modo de ver la vida. "Yo jamás he desperdiciado una oportunidad", dijo en entrevista con Efe.

"Decidí salirme de la escuela y dije: voy a poder dedicarle el 100 % a mi música, a lo que quiero hacer con mi guitarra, a escribir canciones y así fue como cambiaron las cosas realmente", expuso.

Si bien dijo que abandonar la escuela fue una "decisión difícil", fueron más grandes las ganas de crear y de hacer sus canciones y sus corridos "y a la gente le gustó, hicimos una propuesta diferente con un nombre diferente, un sazón, y le pusimos 'corridos tumbados'".

En 2019, con apenas 18 años, Cano mostró "Todo es diferente", el primer disco de ocho más que están en su lista en tan corto tiempo y su sonido "tumbado" que mezcla el regional mexicano con el trap y los ritmos urbanos no han hecho otra cosa más que dar de qué hablar del ahora popular cantante.

Apenas el pasado viernes, Cano lanzó su material número nueve, "A mis 20", su edad actual y segundo en el año, en el que muestra, según él "a un Natanael que ya conocen", sin cambios y sin novedades significativas que marquen su sonido, "pero sí muchas letras que lo mueven".

"A este disco le pusimos así porque lo estaba haciendo cuando cumplí años el 27 de marzo y creo que la gente va a escuchar al Natanael Cano de antes, letras de antes, el mismo estilo, el mismo 'flow'. En este disco no cambié mucho, a la gente que le gustaron mis corridos les va a gustar esto también", dijo convencido.

UNA NUEVA GENERACIÓN

Su fama ha crecido de la mano de Jimmy Humilde, responsable de la disquera Rancho Humilde, quien ha buscado darle una nueva vida al género regional mexicano con el que jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos se han identificado, pues los corridos tradicionales populares de México poco tenían en común con la vida de los jóvenes.

Natanael no solo conectó con ellos con sus "corridos tumbados", sino que su talento llegó a oídos de grandes exponentes de la música urbana como Bad Bunny, que inmediatamente lo buscó para hacer una colaboración, y su trabajo lo ha compartido con artistas como Alejandro Fernández y Snoop Dogg.

"Yo ahora me siento consolidado al 100 %, tengo mi base al 100 %, mi música. Si hay duetos que vienen en el camino yo los acepto, pero yo nunca me pongo a pensar ni a mandar mensajes de 'ey vamos a grabar', eso no funciona. Si en el camino se da otra colaboración se va a hacer", contó Cano.

El material "A mis 20" tiene 11 canciones que fueron grabadas de marzo a mayo, esto habla de la capacidad creativa del cantante de "Amor tumbado", quien dice que solo "hace lo que le gusta" sin pensar en nada más.

"Yo hago música y si me dicen en dos meses tenemos que tener seis rolas listas digo: 'va, la tenemos fácil'", aseguró.

Relató que ya en el estudio de grabación es donde "sale todo, yo no llego con nada listo, llego en cero y mi sistema de trabajo es básicamente esto, hacer 'freestyle', improvisar en el estudio, tratar de hacer lo mejor que pueda, esa siempre es la batalla que tenemos".

Cano también se ha visto envuelto en polémicas. Su sonido no ha sido bien aceptado por veteranos de la música regional y el joven nacido en el estado de Sonora, noroeste de México, no ha tenido temor de contestar lo que siente al respecto en redes sociales, sin embargo, asegura que esas críticas no le quitan el sueño.

"Yo sinceramente no lo vivo, ni las enfrentó, ni nada, para mí no existen, yo estoy a gusto y hago mi trabajo que es hacer música", declaró.

Después de este disco, Natanael tiene planes de relajarse un poco y comenzará a mostrar música con menos frecuencia.

"Aquí acabó el 'Nata' - como le dicen de sus seguidores - y yo creo que lo vamos a ver un ratito más, creo que ahora con este disco cierro un ciclo importante, vienen cosas nuevas para mí, vamos a dejar que todo fluya, para bien o para mal", expresó.

Aunque en su disco en el tema "Diamantes" el compositor canta que "ya no es el mismo de antes", en la entrevista Cano contesto: "El 'Nata' sigue siendo el mismo de toda la vida y así va a ser".