Abraham Ancer lidera al equipo olímpico mexicano de golf

Ciudad de México, 2 jun (EFE).- Abraham Ancer, décimo del ránking olímpico, lidera al equipo mexicano que participará en la competencia de golf de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, revelado este miércoles por la Federación Mexicana.

Junto a Ancer, la selección está integrada en los hombres por Carlos Ortiz, en el puesto 25, y en las mujeres irán Gaby López, colocada en el lugar 25 del listado femenino, y María Fassi, que está en el 43.

El ránking olímpico masculino cierra el 21 de junio, mientras que el de mujeres finaliza el 28 del mismo y según los federativos mexicanos no hay forma de que estos cuatro representantes mexicanos salgan de los 60 clasificados a Tokio en cada sexo.

El torneo masculino de golf en Tokio se disputará del 29 de julio al 1 de agosto y el femenino será del 4 al 7 agosto.

A pesar de que se definió el equipo con tiempo de antelación del inicio de las competencias, los cuatro jugadores mexicanos no podrán hacer un campamento de preparación en Tokio.

"Las mujeres tenían intención de entrenar en el campo donde se disputarán los Juegos, pero el gobierno japonés no ha definido si hay entrada al país o no. No está en manos de nosotros el saber exactamente en qué momento vamos a entrar; sin embargo, estamos pendientes de las necesidades de ellos", dijo el presidente de la Federación Mexicana, Jorge Robleda.

Ancer, de 30 años, ganó en 2018 el Australian Open y en 20 eventos del tour de la PGA esta temporada terminó en cinco entre los mejores 10 posicionados.

Ortiz, de 30 años, viene de ganar su primer título en el tour de la PGA cuando en noviembre conquistó el Vivint Houston Open

López, de 27 años, participará en sus segundos Juegos Olímpicos, después de terminar en el puesto 31 en Río de Janeiro. En el tour de la LPGA ha conseguido dos victorias, en Blue Bay en 2018 y en el Diamond Resorts Tournament of Champions en 2020.

Fassi, golfista de 23 años, tuvo en 2019 en su año de novata después de una destacada carrera en el golf colegial de Estados Unidos en el que en 2018 y 2019 ganó la distinción a la mejor jugadora.