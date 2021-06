Iniciativa busca reducir 20 % mortalidad por cáncer de pulmón para 2025

Ciudad de México, 3 jun (EFE).- Una aplicación basada en inteligencia artificial puede ayudar al diagnóstico precoz del cáncer de pulmón y con ello reducir 20 % la mortalidad por esta enfermedad para 2025, dijeron este jueves expertos.

En conferencia de prensa, el oncólogo Jorge Alatorre, coordinador del servicio de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, explicó que el cáncer de pulmón sigue siendo un problema de salud pública, pues es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo.

Detalló que, de acuerdo con cifras de Globocan, una base estadística de cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo 2020 el cáncer de pulmón cobró la vida de 1,8 millones de personas, casi lo mismo que sumó la pandemia por la covid-19 ese año a nivel mundial, con 1,9 millones de vidas.

Esta mortalidad, abundó, se debe principalmente al rezago que existe en la detección oportuna de esta neoplasia pues todavía el 70 % de los casos se detecta en etapas tardías.

"Es por ello que solo el 15 % de los pacientes con cáncer de pulmón están vivos cinco años después del diagnóstico", apuntó.

Del mismo modo, dijo, en 2020 se estimó una incidencia de más de 2 millones de casos, de los cuales más del 90 % morirán en los próximos cinco años.

Mientras que en México se diagnostican 191.000 nuevos casos cada año y es la tercera causa de muerte en el país.

REVERTIR LA TENDENCIA

Una iniciativa a nivel mundial creada por International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), AstraZeneca, Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition (GLCC), se ha puesto en marcha en varios países, entre ellos México, con la misión de reducir la mortalidad y mejorar la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón de cara al 2025.

Valentina Gallart, gerente médico de la Unidad de Negocios en AstraZeneca, señaló que esta alianza tiene tres objetivos principales: el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno e incrementar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

Señaló que cada minuto mueren en el mundo tres personas con cáncer de pulmón, por lo que es fundamental una detección temprana.

En México, esta iniciativa se implementará a partir de este mes, con el lanzamiento de una aplicación que ayudará a médicos de primer nivel y especialistas a identificar la detección precoz de nódulos sospechosos así como anomalías en la radiografía de tórax con tan solo tomar una foto en su celular.

La herramienta digital funciona con inteligencia artificial (IA) a través de un procesamiento rápido de resultados y está dirigida solo a especialistas.

Gallart explicó que con la iniciativa, que busca "cambiar el panorama del cáncer de pulmón en México", también se capacitará a profesionales de la salud para que aprendan a usar la aplicación.