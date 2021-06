Herrera trabaja en reforzar a Tigres y en definir la baja de un extranjero

Monterrey (México), 7 jun (EFE).- Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL mexicanos, dijo este lunes que trabaja en el inicio de la pretemporada para el Apertura 2021 en reforzar la defensa y el ataque de su equipo y en definir la baja de un jugador extranjero.

"Todavía no decidimos bien (el extranjero que causará baja), he tratado de reforzar la parte defensiva y de volantes. Tenemos tres centrales mexicanos de selección, también tenemos en la defensa a (al colombiano Francisco) Meza, veremos qué parte reforzar", explicó Herrera tras dirigir por primera vez un entrenamiento de los Tigres.

Herrera cuenta con 11 extranjeros en la plantilla de Tigres, los uruguayos Nicolás López y Leonardo Fernández; los colombianos Meza y Luis Quiñones; los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro; el paraguayo Carlos González; el brasileño Rafael Carioca, el ecuatoriano Jordan Sierra y los franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin.

Por reglamento, Herrera tendrá que dar de baja a uno para asumir con 10 el Apertura 2021.

"Con todos (los extranjeros) he tenido una buena plática, la decisión de la baja la tomaré yo porque así es este trabajo. No he dado de baja a nadie aún", añadió el seleccionador de México en el Mundial Brasil 2014.

El extécnico del América aseguró que en su primer entrenamiento fue recibido de gran forma por el grupo, que se mostró receptivo y a la disposición de hacer lo que se le pida en el terreno de juego.

"Ya veo por qué son exitosos estos jugadores porque son receptivos y están dispuestos a hacer lo que se les pide. Trataré de sacar lo mejor de los jugadores que tenemos, lo bien hecho no hay que tocarlo, por eso trataré de quedarme con la mayor cantidad de jugadores de este equipo", expresó.

El estratega de 53 años anunció que hasta el momento Guido Pizarro se mantendrá como el capitán de los Tigres porque le interesa conservar el orden y la armonía que hay en el vestuario felino.

"Será más fácil mi adaptación en el equipo porque hay buen vestuario, los chicos se ven bien, hay hambre de éxitos, hay una gran calidad. Espero que sea más fácil la adaptación de nosotros hacia ellos para que lo más pronto posible busquemos la idea de juego que pienso hacer", finalizó.