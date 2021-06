Despiden al manejador del equipo mexicano de béisbol, por falta de dinero

Ciudad de México, 12 jun (EFE).- La falta de presupuesto para preparar a la selección mexicana de béisbol que irá a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 provocó el despido de Juan Gabriel Castro como su manejador.

"No íbamos a entregar ni información ni lista de jugadores hasta que no saliera el presupuesto. En abril dijeron que ya iban ayudarnos y no cumplieron, eso nos hizo quedar mal con nuestro staff que venía trabajando junto con nosotros sin paga desde dos semanas después del Premier 12 (fue en noviembre de 2019)", explicó Castro este sábado a Efe.

El presidente de la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE), Enrique Mayorga, y el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), Horacio de la Vega, líderes del Comité de Selecciones Nacionales, exigieron a Castro que redujera la preselección de México de 105 a 50 jugadores.

Sin embargo el coach de los Phillies de Philadelphia se negó porque además de no tener dinero para iniciar la preparación de México, los jerarcas no habían cumplido con hacerles exámenes antidopaje a los peloteros de la preselección y a pagar una multa que la FEMEBE le debe a la Grandes Ligas.

"Sin los resultados antidopaje no sabía a qué jugadores podía elegir para una lista y sin el pago de la multa, no podíamos hablar con las organizaciones de Grandes Ligas para pedir prestados a los jugadores contemplados en la preselección", explicó Castro.

El oriundo de Sinaloa contó que Mayorga se negó a aceptar que la LMB le depositara en las cuentas de la FEMEBE los 28 millones de pesos (1.4 millones de dólares) que Kundy Gutiérrez, exgerente de la selección despedido junto a Castro, calculó como presupuesto para preparar a México rumbo a Tokio.

Al ver que no iban a conseguir dinero por parte de los directivos, Castro y Gutiérrez intentaron hacer una colecta y buscar patrocinadores, pero piensan que fueron bloqueados para no lograr su cometido.

"Hablo porque pretendo que con esto se mejore las situación del béisbol en México, que cuando mi hijo represente al país lo traten bien para que quiera regresar. Le deseo mucha suerte a la selección en Tokio y ojalá se traiga esa medalla de oro, hay talento para hacerlo", afirmó Castro.

Kundy Gutiérrez recordó que cuando se anunció que en la ciudad mexicana de Puebla se llevaría a cabo el último torneo clasificatorio de béisbol a Tokio, tanto él como Castro criticaron que se aceptara ser sede antes de darle recursos a la selección.

El exgerente cree que las críticas hacia esta decisión molestaron a De la Vega, quien respondió con actitudes hostiles que desgastaron la relación.

"Cuando aceptaron hacer el torneo de Puebla pensamos cómo pueden hacer eso si no tenemos el presupuesto para los Juegos Olímpicos, eso les dio coraje porque los cuestionamos", explicó.

Castro y Gutiérrez fueron los líderes del proyecto que logró que México clasificara por primera vez en béisbol a unos Juegos Olímpicos. Como sustituto de Castro fue nombrado Benjamín Gil.