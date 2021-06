López Obrador asegura que su forma de gobierno es "ejemplo para el mundo"

Ciudad de México, 13 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este domingo que su país "es ejemplo a seguir en el mundo" por su forma de gobernar.

"No es por presumir pero México es ejemplo a seguir en el mundo, en esta forma, en esta manera de gobernar con el pueblo, con honestidad, con austeridad, con eficiencia, con democracia", dijo el mandatario durante su gira en el sureño estado de Oaxaca.

Durante la supervisión de la construcción del primer tramo de la súper carretera Mitla-Tehuantepec, exaltó la participación de todos los actores políticos "desde la más humilde, pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases medias y también los empresarios", subrayó.

Asimismo, dijo que se mantendrá la política de fortalecimiento de la economía interna y de las actividades estratégicas.

"Vamos a seguir adelante, trabajando en Oaxaca por su pueblo", aseguró.

Insistió en que su administración pondera la modernidad, aunque esta debe abarcar a los estratos más bajos.

"Es importante que aspiremos a la modernidad, buscamos la modernidad pero desde abajo y para todos. No podría concebirse que se tenga una súper carretera costosa y que en los pueblos haya brechas y caminos de terracería", expresó.

Señaló que se destaca el trabajo de empresarios mexicanos, pero no se pueden cerrar porque estamos en un mundo globalizado.

"Tenemos siempre que pensar en lo nuestro, pensar en las empresas de México", refirió.

Y apuntó que el nacionalismo y la defensa de la soberanía no son conceptos anacrónicos. "Esa es una tontera, un disparate de la política neoliberal", agregó.

Finalmente, indicó que debe haber crecimiento económico y al mismo tiempo bienestar, crear riqueza para luego distribuir la riqueza en equilibrio.

"No se puede repartir lo que no se tiene. Por eso hay que crear riqueza, pero también no se trata sólo de crear riqueza y que se acumule en unas cuantas manos: tiene que distribuirse con equidad, con justicia eso es lo que significa nuestro proyecto de transformación", dijo.