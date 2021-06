El Guadalajara estrenará serie que revela proceso de las "Súper Chivas 2.0"

Guadalajara (México), 17 jun (EFE).- El Guadalajara estrenará este viernes la serie "Chivas: El Rebaño Sagrado" en la que se revela el proceso de construcción de las llamadas "Súper Chivas 2.0", como la prensa local nombró a siete refuerzos que en 2020 regresaron al equipo mexicano a disputar una fase final después de cinco torneos.

"Esta serie quizá no tiene un campeonato, pero pudiera mostrar cómo se vivió íntimamente uno de los momentos más importantes del club, la llegada de Amaury Vergara como presidente del equipo y la de Ricardo Peláez como director deportivo, cómo se forman los cimientos y las bases para triunfar", explicó este jueves a Efe Rubén Bañuelos, uno de los productores ejecutivos del proyecto.

"Chivas: El Rebaño Sagrado" inicia con uno de los últimos discursos del difunto Jorge Vergara como dueño de las Chivas, el segundo equipo más popular en México con una base de más de 40 millones de aficionados.

Tras ser eliminados de la Copa en 2017 por el Atlante, equipo de la segunda división, Vergara regañó en el vestuario a sus futbolistas, que cinco meses antes le dieron a las Chivas su título 12 de Liga en el Clausura 2017, torneo que marcó el inicio de una mala racha de cinco certámenes sin clasificar a la fase final.

"Los dos últimos años he tenido más problemas que en toda mi vida, de salud, emocionales, personales, con el negocio, con los abogados, con los jueces, con la corrupción y no me rajé y no dejé de pagarles a ustedes ni un centavo", reprendió entonces Vergara a sus jugadores.

Este suceso da la pauta al cambio de estafeta de un enfermo Jorge Vergara a su hijo Amaury, quien al tomar control del equipo contrata a Ricardo Peláez, considerado como uno de los mejores directores deportivos del país por sus éxitos en el América y el Cruz Azul.

En la serie se muestra cómo fue el proceso de Peláez para fichar a Uriel Antuna, Cristian Calderón, Jesús Angulo, José Juan Macías, José Juan Vázquez, José Madueña y Alexis Peña, conocidos como las "Súper Chivas 2.0", quienes apoyaron para acabar con la mala racha del Guadalajara de cinco torneos sin clasificar a la fase final.

"La serie es una herramienta al conocimiento. Mucho de lo que se rige u opina en el fútbol mexicano es a partir del periodismo de polémica y conocer la historia interna de un equipo como Chivas, le da poder a sus aficionados", dijo.

Además de conocer la forma en que la directiva de Chivas gestionó los fichajes, afrontó problemas como la indisciplina y la pandemia, la serie se adentra a la vida de futbolistas como el defensa Antonio Briseño, quien tiene que decidir entre jugar un partido para ganarse un puesto como titular o acompañar al hospital a su esposa embarazada.

"Les hicimos entender a los futbolistas que la cámara de cine es distinta a la de prensa, que nosotros nunca íbamos a contar un chisme. Después de un tiempo lo entendieron e incluso lo apreciaron como ventana para mostrarse como personas", comentó a Efe Iván López Barba, otro productor ejecutivo de la serie.

"Chivas: El Rebaño Sagrado" tendrá una duración de cuatro capítulos de una hora cada uno en su primera temporada y se podrá ver a través de la plataforma de 'streaming' Amazon Prime Video.