El peso mexicano se deprecia 3,57 % en la semana y llega a niveles de marzo

Ciudad de México, 18 jun (EFE).- Afectado por el fortalecimiento del dólar, el peso mexicano tuvo una depreciación semanal de 3,57 % al cerrar este viernes en 20,62 unidades por billete verde en el mercado interbancario, por lo que cayó a niveles no vistos desde marzo.

El dato implica una depreciación semanal del peso de 71 centavos mexicanos frente al tipo de cambio de 19,91 unidades del viernes anterior reportado por el Banco de México (Banxico).

"El tipo de cambio tocó un mínimo de 19,8388 y un máximo de 20,7488 pesos por dólar, nivel no visto desde el 29 de marzo", explicó a Efe Gabriella Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

De hecho, Banxico reportó que la divisa mexicana tuvo depreciaciones consecutivas cada día de la semana, al cerrar el lunes en 19,96 unidades por dólar y tener el cierre máximo de 20,62 este viernes.

El dato de este día representa una depreciación del peso de 0,83 % frente a la jornada del jueves, cuando el tipo de cambio concluyó en 20,45.

Con esta tendencia, la moneda mexicana podría superar la barrera de los 21 pesos por dólar, advirtió Siller.

"Es importante recordar que el movimiento al alza del tipo de cambio inició desde el viernes de la semana previa, motivado por la publicación en Estados Unidos de la inflación de mayo que se ubicó en 5 %", sostuvo.

La analista adjudicó la tendencia de esta semana "a un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense", que se apreció 1,95 %, su mayor incremento semanal desde septiembre del 2020.

Por una parte, enunció Siller, el dólar se fortaleció de "forma significativa" ante la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) adopte una postura monetaria menos flexible dentro de los próximos meses.

Además, comentó, en la semana se observaron pérdidas para los precios de algunas materias primas, en particular en metales industriales y productos agrícolas, lo que tuvo un efecto a la baja sobre las divisas de economías emergentes y productores de materias primas.

Pese a las tendencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la depreciación del peso "a una situación externa" al asegurar que las variables macroeconómicas se mantienen estables.

"En el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido una devaluación, el peso está prácticamente igual en relación al dólar de cuando iniciamos el gobierno, o sea, esto no había sucedido en los últimos gobiernos, no hay devaluación en dos años y medio", sostuvo en su conferencia del jueves.