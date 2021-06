Marck Pappas, un activista trans cuya "misión de vida" es acompañar a otros

Ciudad de México, 22 jun (EFE).- El mexicano Marck Pappas se considera afortunado de haber contado con el apoyo de su círculo, pero no lograba encontrar referentes cercanos. Por eso, dijo a Efe, cada vez que puede acompañar a un joven trans en su camino siente que cumple su "misión de vida".

"Cada vez que me presento en algún medio me llega una nueva persona trans que me dice 'oye me identifiqué contigo, gracias por estar en este medio', y con cada entrevista cumplo mi misión de vida", relató este martes Pappas.

Desde que comenzó su transición en 2012 con 21 años -hoy tiene 30, el ahora conferencista, presentador y activista nacido en la Ciudad de México acompaña y asesora a jóvenes trans en el complejo camino hacia el encuentro de su identidad y cómo quieren manifestarla.

Para él es una enorme satisfacción, ya que en su momento no contaba con referentes cercanos y poder contribuir desde la calma y el apoyo le hace sentirse "afortunado".

Ahora, cuando algún joven llega a él suelen abundar expresiones y preguntas como: "No sé cómo empezar", "¿Qué hago primero?", "Quiero ser como tú".

Pero Pappas siempre trata de transmitir la necesidad de ir "paso a paso" y que se cuestionen "cómo van a construir su género" antes de crear un plan de acción y comenzar a trabajar.

Y después de años, se encuentra con estos mismos jóvenes trans que le cuentan que se van a casar o que van a tener hijos... cuando antes, contó, tal vez tenían disyuntivas como no saber si algún día una mujer los aceptaría.

"Eso hace que valga la pena, sentir que yo nada más estuve dando la patadita o acompañando. Es muy gratificante", compartió.

En el contexto del mes del Orgullo LGBT, Marck aprovecha para continuar expandiendo su mensaje y su experiencia.

El 1 de julio, Pappas estará participando en "Armarios abiertos", un encuentro virtual de activismo lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) de personas latinoamericanas organizado por la Red de Centros Culturales de España -en su caso, desde su sede en México-, lo que considera una buena oportunidad para llegar a más jóvenes.

ALEGRÍA Y UNIDAD

Además, Marck se considera afortunado de su camino, aunque por el hecho de ser un hombre trans vivió diversas violencias.

"Con toda la violencia que he vivido por ser un hombre trans, siempre me he manejado como un hombre feliz: tuve apoyo de mi familia, ahora también de mi pareja, y ello me ayudó a llevar una transición con una historia muy diferente a la mayoría de personas trans", relató.

Por eso ahora Marck Pappas representa "esa alegría", que le llevó a su "misión" de poder ayudar y que nadie llegue, "por no tener información", a pensar que ya no quiere seguir viviendo o a no aceptarse.

Para él fue muy importante darse cuenta de que tenía compañeros en los que apoyarse.

Y cuando hace unos años en la Ciudad de México se facilitó el cambio de nombre de forma administrativa en lugar de por la vía judicial, llegó el apogeo para las personas trans, consideró.

Desde entonces, el movimiento ha ido creciendo poco a poco en todo este tiempo, en el que se han logrado muchas cosas, y "ahorita es el momento de sostener, no tanto de avance, es de sostener y fortalecer", dijo.

Ante la pandemia y sus consecuencias, y el creciente protagonismo de un sector del feminismo que es considerado transexcluyente, Pappas opinó que no se puede permitir que se rompa todo lo que la comunidad trans logró hasta el momento.

Por esto, animó a las personas trans a permanecer unidos a pesar de todo y buscar, aunque sea "en cortito (con personas cercanas)", espacios seguros y de confianza hasta poder volver a hacer encuentros más multitudinarios.