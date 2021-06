Unos 64.000 niños y jóvenes mexicanos viven en centros de alojamiento social

Ciudad de México, 23 jun (EFE).- Al menos 64.000 niños y adolescentes mexicanos viven en un centro de alojamiento social, de los cuales más de 9.000 registran un tiempo de estancia de tres años o más y 9 % de ellos no asiste a la escuela, señaló este miércoles una organización no gubernamental.

En conferencia de prensa, Diana Rosales, directora ejecutiva de Aldeas Infantiles SOS, alertó sobre la urgencia de visibilizar la necesidad de contar con más espacios en el país.

"Es necesario incrementar y mejorar los cuidados alternativos que existen en nuestro país", indicó.

Explicó que los cuidados llamados alternativos son entendidos como los entornos idóneos y necesarios para brindar atención a niñas, niños y adolescentes que han perdido el cuidado familiar o se encuentran en riesgo de hacerlo.

"Es un entorno en el que se sientan apoyados, protegidos, cuidados y que promuevan todo su potencial", puntualizó.

Señaló que, de acuerdo con el censo 2020, en México viven más de 64.000 personas de 0 a 19 años de edad en centros de alojamiento de asistencia social.

De ellos 56 % son hombres y 44 % mujeres.

Y en su mayoría, de estos 64.000, son adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años.

Afirmó que pese a que se tiene conocimiento de esta situación, durante la pasada jornada electoral del 6 de junio se comprobó la invisibilidad de la niñez en la agenda pública.

"De las 170 iniciativas que involucraban directamente a la niñez, solo una estaba enfocada en el derecho de las niñas y niños a vivir en familia", manifestó.

Daniela Cervantes, coordinadora nacional de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS, apuntó que la Convención de los Derechos del Niño establece que la familia es el espacio fundamental donde reciben la protección y asistencia necesaria en un ambiente de cariño, amor y comprensión.

Indicó que hacen falta más actores que desarrollen y brinden cuidados alternativos para la niñez, pues hasta ahora no se trabaja suficientemente para que cada niña y niño crezca en entorno familiar y protector.

Refirió que, debido a la pandemia por covid-19, miles de niños han perdido o se encuentran en riesgo de perder el cuidado familiar por diferentes razones.

NIÑOS MIGRANTES EN RIESGO

Las activistas señalaron en especial el caso de la población infantil migrante, donde no existen condiciones para darles un entorno idóneo de atención.

Argumentaron que en el país existen 230 albergues migrantes donde el 34 % de la población usuaria son niños y adolescentes.

Sin embargo, de cada 10 albergues de este tipo, tres no cuentan con servicios médicos, dos no cuentan con servicios de alimentos (al menos dos comidas al día) y uno no cuenta con camas.