Alan Navarro se despide del urbano de CD9 y se inicia como solista con pop

Ciudad de México, 25 de jun (EFE).- El cantante mexicano Alan Navarro ha decidido dejar atrás la música urbana tras la disolución de la banda que lo vio crecer CD9 y se adentra al pop en español con lo que marca su nuevo inicio con "The Bleachers".

"Quería crear una canción muy apegada a lo que yo soy, soy muy 'popero' desde que tengo consciencia y estaba buscando tener esa esencia de música pop, me quise meter en el reto de crear el tipo de música que me gusta a mí, pero traerlo a mi idioma", comenta el cantante este viernes a Efe.

Con esto en mente nació "The Bleachers", una canción sin miedo en la que muestra su personalidad y sus propios pensamientos, tras haber sido parte de un proyecto grupal de cinco artistas más.

"'The Bleachers' trata de ser tú mismo, es un mundo donde no hay etiquetas, no importa de dónde vienes y quién eres mientras seas tú mismo, es lo que importa y lo que vale y queremos más así", asegura el cantante de 26 años.

"The Bleachers" significan gradas en español y la intención de Navarro era hacer referencia a las gradas de los grandes escenarios a los que ha cantado, es también una invitación a sumar a más gente a esta nueva etapa que comienza y un grito de celebración tras mucho tiempo sin conciertos debido a la pandemia.

CANCIONES CON MENSAJE

Al cantante el género urbano que experimentó durante los siete años que formó parte de la agrupación latinoamericana CD9 no le permitía hablar de temas que quiere abordar en sus letras y su música.

Navarro describe al género como festivo en el que era imposible dar foco a ciertos temas que está seguro a mucha gente de su generación le preocupan y quiere ser una voz para ello.

"Tengo otros temas que hablan de la depresión que yo sentí en el momento en el que todo terminó. Últimamente siento que toda la música latina se trata del urbano y siento que esa música no te habla de si estás deprimido o no, eso es algo por lo que muchos pasamos y está padre que alguien te lo pueda cantar y sientas que no estás solo", dice Navarro.

Entre sus influencias más grandes está el pop en inglés, la música electrónica y el rock, incluso cuando decidió seguir su camino en solitario pensó enfocarse por completo en el rock, pero lo detuvo su pasión por el baile y consideraba que el pop le daría la oportunidad de mezclar ambos géneros.

Además, Navarro ha tenido oportunidad de hablar con sus excompañeros de CD9 de sus planes en la música y asegura que ha obtenido su total apoyo.

"Se quedaron conmigo los aprendizajes que tuvimos como banda y cada uno tiene su propia esencia, pero en esta etapa de mi vida se desprende todo lo que es CD9 y el público verá lo que soy yo, pues esta vez se trata completamente de mí", explica.

Para julio el cantante lanzará un EP que delineará el estilo que el cantante busca explorar.