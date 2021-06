El mexicano Octavio Ocaña y su personaje Benito de "Vecinos" son uno mismo

Ciudad de México, 27 de jun (EFE).- El actor mexicano Octavio Ocaña y su personaje Benito de la longeva serie "Vecinos" son uno mismo. Actualmente, tanto en la ficción como en la vida real, el joven de 22 años se encuentra enamorado y comprometido.

"Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por ni nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito", dice el actor en entrevista con Efe.

El primer capítulo de la serie, que cuenta con 11 temporadas, comenzó con Octavio Ocaña de cinco años vestido de griego y parado en una silla, interpretando los diálogos de una obra de teatro en su personaje de Benito.

"Cuando empecé a trabajar no sabía ni decir la 'r', me enseñaron a actuar todos los compañeros y ahora somos una familia", asegura.

Esa sería la primera aparición de muchas otras en las que por su simpatía y carisma se robaría el corazón del publico.

Pero según cuenta Ocaña el primer impulso que lo hizo querer dedicarse a la actuación fue la ambición de un niño de 5 años que aspiraba a tener los privilegios que tenían sus hermanas.

"Mis hermanas salían en un 'sketch' con Chabelo y yo las acompañaba, me llamaba la atención lo que hacían y fui ambicioso, me gustaba que tuvieran dinero y les compraran videojuegos y aparatos electrónico", recuerda.

VOCACIÓN Y DESTINO

Su oportunidad llegó cuando se cruzó con los productores de la serie, Elías Solorio y el actor Eugenio Derbez, que se encontraban en un set contiguo grabando, en aquellos años, la serie "La familia P.Luche" (2002).

"Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan y lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al 'casting' (prueba), y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé", asegura.

Han pasado poco más de 16 años desde entonces y fue recientemente que se enteró cómo fue que terminó siendo el niño de la comedia tras haber sobrevivido a dos pruebas de actuación enormes, una en el Estadio Azteca y otro en la casa del comediante Derbez.

"César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo", dice con voz entrecortada.

Bono se convertiría en su padre ficticio por varios años en el papel de Frankie Rivers, un actor frustrado que quiere que su hijo Benito tenga el éxito que él no tuvo, pero su hijo se rehúsa.

Con el paso del tiempo Octavio creció frente a la pantalla y como su personaje Benito no quería ser actor, tomó una oportunidad en la escuela y en el fútbol y renunció a su papel en la serie.

Aunque logró algunas de sus metas, se dio cuenta que su destino y verdadero talento estaba en la actuación, pidió una oportunidad de regresar a la serie y aunque regresó, no fue del todo sencillo.

"En ese entonces yo no veía la gran oportunidad que era ser Benito, ahora doy gracias a Dios de estar en el programa, me di cuenta de que esto es lo mío y que es mi carrera", asegura.

Su personaje, "ya no es el niño lindo y chistoso, ahora o damos risa o damos risa, porque bonitos ya no estamos", dice jocoso.

En esta décimo primera temporada Benito se convierte en un adulto responsable, está enamorado y se ha comprometido con su novia.

Esto último también describe la situación personal actual de Octavio, pues el actor acaba de comprometerse.

"Encontré a la persona correcta y estoy muy feliz, no quería posponerlo, es el amor de mi vida", puntualiza.

La temporada 11 de "Vecinos" se transmite todos los domingos por el canal Las Estrellas y este 27 de junio contará con la actuación del "influencer" mexicano Paco De Miguel como invitado especial.

Además, Ocaña adelantó que para octubre comenzarán la décimo segunda temporada de la serie.