La mexicana Verónica Falcón se apunta a la despedida de "Ozark" en Netflix

Los Ángeles, 28 jun (EFE News).- La actriz mexicana Verónica Falcón aparecerá en la cuarta y última temporada de "Ozark", la serie de Netflix que cuenta como protagonistas con Jason Bateman y Laura Linney.

En un mensaje de Instagram publicado este lunes, Falcón se mostró "muy agradecida" por la oportunidad de unirse al adiós de esta serie junto a sus compatriotas Alfonso Herrera y Bruno Bichir, cuyos fichajes se anunciaron el pasado noviembre.

La revista The Hollywood Reporter detalló que Falcón interpretará a Camila, la hermana del narcotraficante Omar Navarro (Felix Solís) y que es también la madre de Javi Elizonndro (Alfonso Herrera).

Tras una larguísima carrera en su país natal, Falcón se mudó unos cinco años a Estados Unidos y se ha dejado ver en series como "Queen of the South" (2016-2021), la nueva "Perry Mason", que se estrenó el año pasado en HBO, y la muy reciente "The Falcon and the Winter Soldier" de Marvel y Disney+.

La mexicana también aparece en el reparto de dos películas que se estrenarán este verano: la distopía política y sangrienta de "The Forever Purge" y la aventura de Disney de "Jungle Cruise".

Netflix anunció, en junio de 2020, que "Ozark" se despedirá con una cuarta temporada que se dividirá en dos partes de siete capítulos cada una.

La serie ha recibido el aplauso de la crítica y el público, especialmente por el gran trabajo de su reparto, hasta convertirse en uno de los contenidos estrella de Netflix en los últimos años.

Así, la joven Julia Garner ganó en 2019 y 2010 el Emmy a la mejor actriz de reparto de una serie dramática por su papel en "Ozark", mientras que su compañero Jason Bateman se llevó este año el galardón del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) a la mejor interpretación masculina en un drama televisivo.