Gobierno mexicano arremete contra la prensa exhibiendo supuestas "fake news"

Ciudad de México, 30 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este miércoles contra la prensa nacional al presentar una nueva sección en su conferencia matutina para mostrar supuestas noticias falsas en medios de comunicación.

"El objetivo es dar a conocer las noticias falsas para que prevalezca siempre la verdad", afirmó el mandatario en su rueda de prensa en el Palacio Nacional.

En dicha sección, denominada "Quién es quién en las mentiras de la semana", el mandatario comisionó a Ana Elizabeth García Vilchis, periodista y coordinadora de contenidos web de La Jornada, para exponer a periodistas y usuarios de Twitter por supuesta difusión de noticias falsas.

García Vilchis será propuesta como directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, tal y como informó el Gobierno de México en su chat de periodistas durante la conferencia de prensa.

García Vilchis presentó cinco supuestas noticias engañosas y falsas que se difundieron en los medios de comunicación en la semana, entre ellas el supuesto espionaje a periodistas, la contratación del Gobierno de México con empresa inexistente por 35 millones de vacunas de CanSino.

Además del exceso de basura radioactiva que acecha a la central nuclear de Laguna Verde, además de otra nota relacionada con el presidente mexicano quien supuestamente pasó frente a un sicario armado, y una más sobre la Guardia Nacional que habría entrado en la Universidad de las Américas de Puebla.

La futura directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia señaló que esta sección ayudará a la población a "formar un criterio con certidumbre".

Por su parte, López Obrador aseveró que esto no representa una censura. Y aseguró que "se está viviendo uno de los peores momentos del periodismo en México".

Indicó que lo que se busca es que haya un cambio en los medios de comunicación para que "no haya mentiras, calumnias y se informe con la verdad".

Criticó "cómo algunos se tragan todos estos platos de mentira porque es lo que domina, es el pensamiento dominante, afortunadamente hay una corriente nueva y la gente está cada vez más consciente", manifestó.

Recordó el manejo de la información tras el accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México donde 26 personas perdieron la vida y casi un centenar resultaron lesionados y dijo que esto sirvió para orquestar un ataque en su contra.

"Fue tremendo el bombardeo y muchos terminaron de convencerse de que había que castigar al Gobierno que represento", lamentó.

Y criticó a medios extranjeros como el "The New York Times" por, según él, manipular la información; "esto no es un asunto sólo de México, es una crisis mundial de los medios de información", aseveró.

López Obrador se ha caracterizado por sus ataques continuos a aquellos medios de comunicación que, según él, defienden el pensamiento conservador.

Finalmente, el mandatario aprovechó para arremeter nuevamente contra integrantes de la clase media mexicana quienes, afirmó, "son muy susceptibles a manipulación".

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades.

La CNDH ha señalado que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y hasta ahora contabiliza 170 periodistas y trabajadores de medios asesinados desde el año 2000.