"¿Dónde está papi?", nuevo libro que expone el dolor de los niños migrantes

Phoenix (AZ), 28 feb (EFE News).- Por lo regular los cuentos para niños tienen un final feliz, pero para los creadores del libro "¿Dónde está papi?" fue un trabajo "vergonzoso" y "duro" el exponer las historias de dolor de los menores migrantes que fueron separados de sus familias por las terribles redadas del entonces alguacil más temido de los Estados Unidos, Joe Arpaio.

Este libro a colores e ilustrado con imágenes de niños hispanos se centra en la historia real de Akemi, una pequeña de ocho años quien únicamente aspiraba a una sola cosa en su vida: volver a ver a su padre, que se encontraba en el Centro de Detención en Eloy, en Arizona.

La creadora del libro, Ángeles Maldonado, decidió titularlo "¿Dónde está papi?" a raíz de una charla que tuvo con Akemi, de la que surgió su necesidad de hacer algo por estos niños que estaban viviendo sentimientos de culpa y frustración al perder a sus familias.

"Me impactó cuando, a su corta edad, esta niña me dijo que le gustaría que no existieran las leyes, y ese sentido de culpabilidad que asumen los hijos de inmigrantes. Así que busqué la forma de explicarle que ella no había hecho nada malo por medio de algún libro", explica a Efe Maldonado.

Pero cuando fue a buscar textos que alentaran a la menor a salir adelante con su problema, no los encontró, de forma que se sintió inspirada a escribir uno basándose en una investigación académica.

"Fue así como nació este libro, que se presenta a principios de marzo", indicó la también fundadora del Instituto de Teoría de Criterios Fronterizos: Educación e Investigación en Justicia Social.

EL MIEDO A LAS REDADAS DE ARPAIO

La activista nacida en Guanajuato (México) entrevistó a varios menores en las aulas escolares de Arizona, donde la mayoría coincidía en estar viviendo un momento traumático por las redadas que Arpaio, quien fue alguacil del condado de Maricopa (Arizona) entre 1993 y 2017, había implementado bajo la polémica ley SB1070, conocida como "Show me your papers" (Muéstrame tus papeles).

Durante el transcurso de las entrevistas con niños migrantes, que le llevaron dos años, Maldonado utilizó la historia de Akemi como personaje central del libro, que está ilustrado para que los infantes obtengan apoyos visuales al leer historias de separación familiar.

La ilustración estuvo a cargo del artista Edward Dennis, quien explica a Efe que el mensaje de la obra lleva "peso e impactará a niños y adultos", pero a la vez es "vergonzoso" por la situación que vivieron los infantes.

"Escuchamos historias como esta todo el tiempo en radio, televisión o de boca a boca, pero en realidad leer un relato de primera mano y adaptarlo a un libro para niños fue duro y a la vez vergonzoso. Nos da vergüenza que esto ocurra, y mi tarea fue comunicar cuán tristes son estos sucesos. El truco fue hacerlo de una manera amigable para los niños que vivieron esta historia de manera cruda y real", relata

El dibujante reconoce que la crisis migratoria es tan grande que al principio no "entendía cómo podría cubrirlo todo" en un libro para niños, pero al final logró capturar al esencia de los menores hispanos en los Estados Unidos, "los que trasmiten emoción y movimiento".

UNA HISTORIA QUE SE REPITE

Maldonado afirma que la historia de la pequeña Akemi representa las de miles de niños que llegaron con sus padres a Estados Unidos, y transcurre en el seno de una familia impactada por la separación, el miedo a la deportación y la lucha diaria por salir adelante pese a las "injustas" medidas antiinmigrantes.

"Tiene que ver con la historia de Arizona y lo que sucede nacionalmente. Es importante recordar porque esas acciones se vuelven a repetir como estamos viendo. El libro busca llamar la atención sobre el tema para que haya acción ante estas injusticias", explica.

La activista, quien estudió Fundamentos Sociales y Filosóficos de Educación en la Universidad Estatal de Arizona (ASU), dice que a pesar de narrar una historia triste el libro es motivador e inspira a los niños migrantes a salir adelante con sus vidas.

La también madre de dos hijos indicó que cuando escribió el libro corrían los tiempos de las redadas, pero asegura que la crisis migratoria es la misma, así que la obra vendrá a ayudar a explicarles a los menores estas etapas de separación que están viviendo. "Es un buen recurso en estos tiempos", indica.

La autora se inspiró en los casos de los menores con los que interactuó, y que en su mayoría no entendían por qué habían sido separados de sus padres, criminalizados al ser "arrestados" por el solo hecho de ser migrantes.

"Busqué un recurso para enseñarles que deben sentirse orgullosos de sus padres, porque cuando el sistema los criminaliza confunden a los niños. Pero a la vez, estos menores están creciendo con una gran fortaleza; uno de ellos me llegó a decir 'Si yo fuera presidente estas leyes no existirían'", comenta.

Por medio de organizaciones proinmigrantes se confía en que ejemplares del libro sean adquiridos y luego distribuidos gratuitamente en las escuelas de Arizona, con la intención de que "logren tocar el corazón de miles de niños inmigrantes impactados por las injustas medidas migratorias".