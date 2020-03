Denuncian que operativos de ICE buscan desanimar la participación en el censo

Denver (CO), 11 mar (EFE News).- Los últimos operativos de alta "visibilidad" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) están "diseñados" para desanimar a los inmigrantes y a sus familiares a participar en el censo que arranca este jueves, afirmaron hoy en Denver (Colorado) dirigentes comunitarios.

"No hemos visto un aumento en la cantidad de operativos de ICE en Colorado, pero hemos visto un marcado aumento en la visibilidad de esos operativos", dijo en rueda de prensa Jennifer Piper, del Comité de Servicio de Amigos Americanos (AFSC).

"La única intención es crear miedo en la comunidad. Esos operativos de arrestos de padres inmigrantes tendrán un impacto en el momento que una familia inmigrante reciba su formulario del censo. Y también tendrán un impacto en el activismo proinmigrante", agregó.

Piper detalló el caso de un padre hispano que fue recientemente detenido por agentes de ICE en Durango (sur de Colorado) a corta distancia de la escuela a la que el hombre iba a dejar sus hijos.

El episodio quedó registrado en video por la esposa del detenido y por un observador de la Red de Respuestas Rápidas de Colorado (CRRN), que se activa en casos de operativos de ICE verificados.

Además, dijo la dirigente, cuatro hombres fueron detenidos por ICE en un puesto de chequeo de camiones de gran capacidad, un lugar usualmente a cargo de la Patrulla de Caminos de Colorado (CSP) y sin presencia de agentes federales.

Por eso, dijo Piper, cuando a partir de este jueves las familias comiencen a recibir por correo los formularios con las instrucciones para responder al Censo 2020, es posible que, por temor ante el accionar de ICE, muchas de las familias inmigrantes decidan no responder al censo.

Pero, independientemente de lo que suceda con el conteo decenal de la población, ya se ven las consecuencias negativas en la comunidad de los recientes operativos de ICE en Durango, en Denver y en los controles de camiones.

Por ejemplo, los hijos del hombre detenido en Durango ya no quieren ir a la escuela. Y algunos camioneros hispanos ya no conducen sus vehículos por las principales carreteras del estado. Además, dijo Piper, CSP no respondió a la pregunta de si ha vuelto a colaborar con ICE como lo hacía en el pasado.

Otra dirigente, Gladis Ibarra, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y coordinadora de la línea telefónica de CRRN, calificó los recientes arrestos de "injustos e inhumanos".

"Injustos", explicó, porque el 80 % de los detenidos por ICE en Colorado durante los primeros tres meses de 2020 (según la información compilada por CRRN) carecen de antecedentes criminales y no eran buscados por ICE.

"Inhumanos", aclaró Ibarra, porque hubo violencia (ruptura de los vidrios de los vehículos, extracción forzada de los ocupantes), porque los arrestos se realizaron cerca de "lugares sensibles" (escuelas) y porque "las familias fueron separadas".

AFSC, CIRC, la Alianza Popular de Colorado y otras organizaciones buscarán ahora extender a nivel estatal las normas de protección de inmigrantes que la Ciudad de Denver implementó en 2017.

Atim Otii, directora de la Oficina de Inmigrantes y Refugiados de Denver, indicó que colaborará con ese proyecto.