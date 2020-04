Joe Arpaio: La SB1070 fue la decisión correcta

Tucson (AZ), 22 abr (EFE News).- Joe Arpaio, quien fungió como alguacil del condado Maricopa por 24 años, es sin duda uno de los personajes mas polémicos de la historia reciente de Arizona. Su nombre y su rostro se convirtieron en símbolo en la lucha en torno a la ley estatal SB1070, que esta semana cumple 10 años de ser aprobada en lo que él consideró en entrevista con Efe que fue una decisión correcta.

La legislación otorgó a los departamentos policiacos en Arizona el poder de cuestionar el estatus migratorio de los detenidos, incluyendo aquellos por simples infracciones de tránsitro.

Arpaio, conocido también como el "sheriff más duro del oeste" ganó fama nacional e internacional por sus operativos contra inmigrantes indocumentados, a quienes detenía en las calles y en sus sitios de trabajo.

En 2013, la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa y Arpaio fueron declarados por un juez federal en Arizona culpables de prácticas de perfil racial contra conductores hispanos, y en 2017 una juez federal lo declaró culpable de desacato a las órdenes de la corte por no poner fin a sus operativos migratorios. Antes de ser sentenciado, el presidente Donald Trump le otorgó un perdón presidencial.

En 2016, Arpaio perdió la reelección en las urnas, lo que fue considerado una importante victoria para la comunidad hispana.

Arpaio, de 87 años de edad, se ha postulado nuevamente como candidato republicano al puesto de alguacil del condado Maricopa.

Pregunta: A diez años de la firma de la SB1070, ¿Qué piensa usted de esta legislación?

Respuesta: La SB1070 fue la decisión correcta; era necesaria en nuestro estado. En ese momento estábamos siendo inundados por inmigrantes indocumentados. Esto basando en mi experiencia de 56 años como agente del orden. Trabajé en varias agencias, incluyendo la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Ciudad de México, en Turquía, en Arizona, antes de ser alguacil.

P: Como alguacil ¿por qué llevaba usted a cabo operativos en contra de los inmigrantes indocumentados?

R: Como alguacil mi deber era aplicar las leyes del estado, incluyendo las que están en contra de la inmigración indocumentada, incluyendo la SB1070. Yo había jurado cumplir con las leyes y eso fue lo que hice.

P: ¿Qué porcentaje de inmigrantes indocumentados había en las cárceles del condado Maricopa, cuando usted era alguacil?

R: Alrededor de 25 % de los reos en las cárceles eran inmigrantes indocumentados. Muchos de ellos fueron arrestados durante nuestros operativos en los negocios donde trabajaban. De estos el 95 % habían violado la ley federal y estatal trabajando con documentos falsos algo que es ilegal.

P: En su opinión ¿Cuál fue el principal objetivo de la SB1070? ¿se cumplió ese objetivo?

R: El objetivo fue reducir la inmigración indocumentada. Creo que este objetivo se cumplió aun más cuando el presidente Trump asumió la Presidencia.

P: Hay grupos y activistas que aseguran que usted y otros políticos en Arizona utilizaron la SB1070 y el tema de la inmigración indocumentada para impulsar sus carreras políticas. ¿Están en lo correcto?

R: Este tema se volvió político en ambos lados. Hay muchos políticos que han sido elegidos dentro de la comunidad hispana y si me quieren dar crédito por esto está bien. En ambos lados, tanto en favor como en contra de la SB1070, fueron elegidos políticos.

P: Su nombre y su rostro se volvieron la imagen de la lucha en torno a la SB1070 en Arizona. ¿Le molestó?

R: Yo fui un trofeo para muchos. En estos momentos puedo ir al edificio más alto en Nueva York y puedo gritar 'Me rindo', 'No lo volveré a hacer', 'Me disculpo', y aun seguirán criticándome. Yo soy el 'Alguacil-Joe-SB1070'.

P: Ya pasaron 10 años de la firma de la SB1070. ¿Aún es necesaria?

R: Hace 10 años les dije a mis críticos que si no les gustaba la ley la cambiaran, que aprobaran nuevas leyes a nivel federal y estatal. Sin embargo han pasado 10 años y aún estamos hablando de lo mismo. El Congreso federal aún no ha hecho nada al respecto.

P: ¿Cuál ha sido el impacto de la SB1070 a nivel nacional?

R: Creo que la SB1070 ha puesto un ejemplo, motivado a mucha gente a hablar sobre diferentes temas importantes como es el de la raza, la economía y la política.

P: ¿Usted apoyaría algún tipo de reforma migratoria?

R: Si queremos que la gente venga a nuestro país a trabajar, debemos darles permisos de trabajo para que no tengan que cruzar de manera irregular. No estoy diciendo que hay que darles permisos a los asesinos o traficantes de drogas.

Creo que ahora los campos agrícolas en California cuentan con un tipo de programa para traer trabajadores agrícolas.

P: Mucha gente lo acusa de ser racista. ¿Es usted racista?

R: No, yo no soy racista. Tengo un nieto de ascendencia mexicana, amigos hispanos. Estoy en favor de la inmigración, siempre y cuando sea de forma legal.

P: Sabiendo todo lo que pasó alrededor de la SB1070 y las consecuencias que tuvieron para usted estos operativos en contra de la inmigración indocumentada. ¿Se arrepiente de algo?

R: Mi trabajo era aplicar las leyes y eso fue lo que hice. Aunque me convirtió en el blanco de una investigación del Departamento de Justicia y de la Administración (del presidente Barack) Obama (2009-2017).