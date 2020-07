Arte con mensaje en los cielos de EEUU para denunciar el drama migratorio

Miami, 3 jul (EFE News).- A lo largo de este fin de semana del 4 de Julio una coalición de 80 artistas visuales utiliza los cielos para exponer los abusos que, en su opinión, se cometen en los centros de detención de inmigrantes, pedir el cierre de estas instalaciones y acabar con la cultura de encarcelamiento en los Estados Unidos.

Los artistas Cassils y rafa esparza lideran el proyecto "In Plain Sight" (A la vista) por el que una flota de aviones escribirán en el cielo y por medio de vapor de agua mensajes que se pueden ver y leer a millas de distancia.

Por medio de esta técnica, normalmente usada en la publicidad, se quiere llamar la atención de la población sobre la situación que se vive en centros de detenciones, tribunales de inmigración y la frontera con México, entre otros.

El mensaje de cada artista terminará en #XMAP, una etiqueta ideada para que los que lean los mensajes en el cielo lleguen al sitio web de "In Plain Sight" en el que, por medio de un mapa interactivo, se puede localizar los centros de detención que se encuentre en los alrededores del lector.

"La meta de este proyecto de 'skytyping' (escribir en el cielo) es hacer visible lo que a menudo es invisible y tácito sobre el terreno: el espantoso y profundamente inmoral encarcelamiento de inmigrantes", explican los organizadores en un comunicado.

El proyecto, que tendrá una duración de tres días a partir de este viernes, lleva a los cielos mensajes en español y en inglés como "No te rindas", que la cantautora mexicana Julieta Venegas quiso que se escribiera sobre el puerto de entrada de San Ysidro (California), a donde miles de migrantes llegan en su deseo de cruzar a los EE.UU.

Otros de los mensajes serán "Care not cages" (Cariño y no jaulas) en referencia a los lugares donde las autoridades migratorias encerraron a menores migrantes a su llegada al país o "ICE will melt" (El hielo se derretirá), en el que hacen un juego de palabras entre hielo en inglés y el nombre del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

También habrá un mensaje en el idioma de la tribu de los quiché, que sobre el popular Parque MacArthur de Los Ángeles escribirá "No tendremos miedo".

Con esta iniciativa, los artistas quieren denunciar que miles de adultos y menores han sufrido, y algunos incluso perdieron la vida, en instalaciones migratorias.