"Tu Abogado Virtual", la ayuda para indocumentados ante el acecho del ICE

Los Ángeles, 14 oct (EFE News).- Ante las nuevas redadas del ICE, el aumento de las tarifas migratorias y a menos de tres meses de que finalice el Estatus de Protección Temporal (TPS), las consultas con abogados de inmigración están en auge, por lo que el Consulado de Honduras en Los Ángeles ha echado mano de la tecnología para ayudar a sus compatriotas y evitar que sean engañados en medio de su desesperación por buscar ayuda.

A la tormenta perfecta que viven los inmigrantes indocumentados por estos días se suma el hecho de que en plena pandemia de coronavirus conseguir asesoría legal se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza.

“Fíjese que sí he tratado de buscar información pero hasta en las organizaciones comunitarias está difícil por esto del virus. Primero estuvieron cerrados y ahora atienden muy pocas personas”, se quejó con Efe el hondureño Leoncio López.

UN ABOGADO VIRTUAL

Esa necesidad es la que llevó al Consulado de Honduras en Los Ángeles a lanzar la iniciativa “Tu Abogado Virtual”, con la que pretende dar asesoría gratuita a la comunidad desde la comodidad de la casa de los inmigrantes, y en cualquier parte del país.

“Tuvimos que adaptarnos en tiempos de coronavirus y buscar formas de apoyar a nuestros inmigrantes en esta coyuntura, especialmente a los tepesianos (beneficiarios del TPS) que están muy preocupados por lo que va a pasar”, explicó a Efe la cónsul general María Fernanda Rivera.

La iniciativa conecta virtualmente a los hondureños con los abogados de la firma legal Huprich/Vega, que ha colaborado con el consulado brindando asesoría gratuita.

La diplomática indicó que el servicio se mantuvo por años de forma presencial, un día a la semana por tres horas. Sin embargo, ante la pandemia y la urgente necesidad de asesoría, el servicio pasó a ser una conexión virtual, que se presta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde hora del Pacífico.

DOCE SEMANAS PARA EL FIN DEL TPS

Una de los mayores incertidumbres que enfrentan miles de inmigrantes hondureños junto a inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y Nepal, es el vencimiento del programa TPS en los primeros días de 2021.

Cerca de 80.000 hondureños están protegidos desde enero de 1999 con este beneficio que expira el 4 de enero de 2021. Son el grupo de inmigrantes que más tiempo han estado amparados por el beneficio migratorio.

“Estamos incentivando a los hondureños protegidos por el TPS a que consulten con un abogado de confianza si existen oportunidades para que puedan legalizarse por otra vía. Muchos tienen esa posibilidad pero no lo saben por falta de información”, recalca la cónsul Rivera.

Los esfuerzos por proteger a estos inmigrantes, que en total suman unos 400.000 beneficiados, se han extendido por todo el país pidiendo al Congreso que apruebe un proyecto de ley que les permita acceder a la residencia permanente.

La Alianza TPS, que agrupa a varias decenas de organizaciones comunitarias, ha emprendido una campaña en medio de las elecciones para tratar de poner a los "tepesianos" en la contienda, y demostrar la importancia del aporte económico de estos inmigrantes.

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que forma parte de Alianza TPS, dijo a Efe que la eliminación del programa es "un capricho político e ideológico" del presidente Donald Trump, que no le permite ver que se trata de personas "altamente beneficiosas para la nación" como generadoras de riqueza y contribuyentes.

EL REGRESO DE LAS REDADAS

Este no sería el único tema migratorio usado en la contienda electoral. Activistas han acusado al Gobierno de usar el anuncio de nuevas redadas por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) como estrategia política.

“Todo esto es para ganar adeptos en la base blanca que tiene”, subraya Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que encabeza la Alianza TPS.

Para el hondureño López, Trump ha logrado infundir miedo en la comunidad, y dice que una de sus mayores preocupaciones es que esté en la mira de las autoridades migratorias.

“A mí me habían dicho hace años que tenía una orden de deportación pero para serle honesto no volví a tocar el tema porque no había tenido la necesidad. Sí me da miedo que lleguen un día de estos a arrestarme”, confiesa el inmigrante de 42 años, que fue al consulado a preguntar cómo procesar la matrícula consular.

La cónsul Rivera advierte que la matrícula consular, que sirve como identificación para los indocumentados en California, sigue siendo uno de los trámites más solicitados en esta sede diplomática, junto con los pasaportes.

“Esperamos que este servicio gratuito de consultoría legal se convierta también en uno de los más solicitados. Aun si no tienen ninguna posibilidad de arreglar no serán víctimas de estafas, la información es poder”, zanjó la diplomática.

Los inmigrantes también se encuentran en una carrera contrarreloj para someter solicitudes ante la decisión del Gobierno de aumentar las tarifas por trámites migratorios.

Aunque el alza estaba pactada para el pasado 2 de octubre, una demanda logró detener el incremento. Sin embargo, el Gobierno apeló la decisión y la medida podría entrar en vigencia tras un revés judicial.

"Hablar con un abogado ahora es tan necesario como hablar con un médico. Lo difícil es conseguir uno bueno y barato", sostiene López.

El consulado también tiene habilitada una oficina equipada con las medidas de seguridad sanitaria para aquellos que no tienen acceso desde sus hogares para realizar la consulta virtual.

Para acceder a “Tu Abogado Virtual”, los interesados deben realizar una cita al 626-797-0275.