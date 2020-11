Nuevo libro resalta la contribución a EE.UU. de noventa inmigrantes hispanos

Miami, 9 nov (EFE News).- La lucha de más de 90 inmigrantes latinos que han contribuido a Estados Unidos desde diversas esferas se refleja en el nuevo libro "Hispanic Stars Rising: The New Face of Power", que fue lanzado este lunes con prefacio del cantantes colombiano Fonseca, que invita a "valorar" a estos trabajadores.

Algunos de los inmigrantes destacados en la edición, a cargo de la plataforma Hispanic Star, son Al Riveron, el primer árbitro hispano de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), y Jesús Mantas, socio gerente de IBM Services.

Para Riveron, el camino al éxito no fue fácil. "En ocasiones me pareció extremadamente largo", reconoció.

"Encontré el éxito en aprovechar las oportunidades (...). Nunca debes dejar pasar una oportunidad", aconsejó el árbitro de 60 años.

"He sido bendecido por muchos mentores excelentes, la disciplina del trabajo duro que mi familia me inculcó en mi educación y mi parte justa de las oportunidades que se me han presentado", manifestó por su parte Mantas en el libro.

"Las historias de nuestra comunidad hispana merecen ser vistas, escuchadas y valoradas", expresó por su parte Fonseca en el libro, una idea original de la empresaria y autora Jacqueline S. Ruiz.

Se trata de una recopilación de historias a cargo de Claudia Romo Edelman, fundadora de la organización sin ánimo de lucro We Are All Human (WAAH).

"Nuestras historias son la ventana al mundo", aseguró Ruiz, directora ejecutiva de Fig Factor Media Publishing.

Hispanic Star detalló en un comunicado que la idea es compartir las experiencias de numerosos hispanos fuertes y resilientes de la nación, mostrando sus diversos orígenes, desafíos y contribuciones.

Resalta así a hispanos que están teniendo un impacto en sus sectores e industrias, desde altos ejecutivos hasta emprendedores y propietarios de pequeñas empresas.

"La comunidad hispana representa a los trabajadores y a los que marcan la diferencia", dijo Romo Edelman.

"Somos resistentes y nuestras historias merecen ser contadas. 'Hispanic Stars Rising: The New Face of Power' es una plataforma que muestra estas historias, los obstáculos, los éxitos de nuestra diversa comunidad", agregó.

"Es importante resaltar la belleza que se encuentra en esta comunidad fundamental para los Estados Unidos, que a menudo se pasa por alto o se retrata negativamente", precisó Hispanic Star.

La plataforma busca con publicaciones como esta unificar a la comunidad hispana y mostrar las contribuciones hispanas a Estados Unidos.