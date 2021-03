Actor por un día, jefe policial de Houston narra la historia de indocumentada

Houston (TX), 9 mar (EFE News).- Arturo Acevedo, jefe del Departamento de Policía de Houston (Texas), la cuarta ciudad más grande de EE.UU., subirá el 11 de marzo al escenario virtual del Teatro Motus para contar la historia de una inmigrante que llegó al país los 13 años con sus padres indocumentados.

"La idea es contar con mi propia voz la historia de vida de otra persona inmigrante que ha tenido que sortear un sinnúmero de trabas y decisiones políticas que en un principio no le favorecieron, pero que no fueron suficiente para que salga adelante y se convierta en un orgullo hispano", remarcó Acevedo en entrevista con Efe.

Nacido en Cuba, Acevedo narrará la historia de la soñadora Laura Peniche, de 36 años en el marco de una serie de podcasts llamado Shoebox Stories: UndocuAmerica, que busca fortalecer la empatía de la comunidad angloparlante hacia el inmigrante.

Según el jefe policiaco, fue Peniche quien le pidió que leyera su historia y aceptó porque más allá de las vicisitudes que enfrenta esa madre mexicana que vive en un limbo migratorio desde hace dos décadas, es una buena oportunidad también para reducir el temor que los indocumentados tienen hacia las autoridades policiacas.

"Yo siempre digo que el único que le debe sentir temor a la policía es el delincuente, el que está robando, el que está matando, el que está cometiendo abusos en contra de la ley, y no el inmigrante que busca el pan de cada día de forma honrada", comentó Acevedo.

APOYO A INMIGRANTES

Acevedo conoce de primera mano lo que es vivir sin documentación en este país. Antes de llegar a Houston, fue también jefe del Departamento de Policía de Austin (Texas) y antes perteneció a la Patrulla de Caminos en California.

En todos esos años, se ha caracterizado por unir lazos entre la policía y la comunidad inmigrante. En las conferencias de prensa en las que participa, siempre hace una pausa para dirigirse en español a los residentes de su ciudad e invitarlos a que denuncien si han sido víctimas de atropello.

Desde hace varios meses, Acevedo impulsa un espacio radial en español de una hora llamado Comunidad y Confianza, que se transmite por una estación radial local cada semana con la finalidad de acercarse a la mayoría de origen inmigrante.

"Al fin y al cabo, que una persona sea o no indocumentada, no debe importarle a la policía local. Nuestro deber es reforzar la seguridad pública de nuestras comunidades y de nuestras familias", recalcó Acevedo.

MADRE INDOCUMENTADA

Y esa fórmula, que según Acevedo es la mejor para "ganarnos la confianza del público", es lo que Peniche quería acentuar cuando decidió que la mejor persona para que leyera la historia de su vida era sin duda el jefe de policía de una de las ciudades más importantes del país.

"Es importante que personas que están en el poder se pongan en nuestros zapatos y sepan lo que es pasar por una situación, ya sea de cruzar la frontera o la injusticia por no tener documentos", dijo Peniche, nacida en Puebla (México), en entrevista con Efe.

Según cuenta, desde que pisó este país tuvo una vida "muy difícil". Peniche quiere que la sociedad en general no los mire a los que se encuentran en una situación migratoria irregular como ella como "una estadística más".

"Tampoco somos un documento o un papel. No ven la humanidad que tenemos, no ven el sufrimiento que experimentamos, pero lo peor, no ven el potencial que tenemos como seres humanos de ser integrados a la sociedad y contribuir a nuestros talentos", declara Peniche.

HISTORIAS DE VIDA

Y, de acuerdo con Peniche, ese es el mayor propósito de las presentaciones que realiza el Teatro Motus en colaboración con varias organizaciones comunitarias y cívicas como la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado, el Foro Nacional de Inmigración y Ministerios Rural y Migrante.

En estas historias reales acerca del drama que viven los indocumentados ya han participado personajes del calibre de la periodista mexicoamericana María Hinojosa, quien cobró reconocimiento por ser una de las primeras latinas en trabajar en la cadena de noticias CNN y luego en la cadena PBS.

Hinojosa protagoniza uno de los episodios de ShoeBox Stories, al contar las vicisitudes y éxitos de la mexicana Tania Chairez, ahora empresaria y activista y cuyos padres indocumentados la trajeron a EE. UU. cuando era muy pequeña.

Hasta el renombrado actor, poeta y autor estadounidense John Lithgow, ganador de dos Globos de Oro y varios premios Emmy, participa en esta narrativa al contar la historia de Irving Reza, graduado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Nuevo México.

Luego de la presentación de este martes, Acevedo interactuará con Peniche, convertida en activista y documentalista, donde conversarán sobre sus experiencias como inmigrantes.

El evento contará con la música de la uruguaya Elisa García.